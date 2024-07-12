Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игры для PlayStation 3 на Xbox Series X и S: благодаря обновлению режима разработчика
Упражнения для красивой спины: лучшие тибетские техники
Пассажиры поездов рассказали о своих любимых напитках
AJM: цирроз печени может быть связан с ухудшением памяти
Кускус укрепляет иммунитет и борется с хронической усталостью
Эти советы помогут собирать огурцы до минусовой температуры
Как сделать малосольные огурцы хрустящими?
8 российских спортсменов-бруталов
Добавьте этот ингредиент в омлет: блюдо станет пышным, как облако
Китай попробует сбить с курса 30-метровый астероид к 2030 году

JDSE: КНР проведет испытания системы по защите Земли от космических угроз

2:00
Наука

Китай планирует первую миссию по изменению орбиты астероида с помощью ударного воздействия. Целью выбрали околоземный объект 2015 XF261, представляющий собой космический камень диаметром 30 метров. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Deep Space Exploration (JDSE).

JDSE: КНР проведет испытания системы по защите Земли от космических угроз
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Астероид 2015 XF261 последний раз приблизился к Земле 9 июля, пролетев на расстоянии 50 миллионов километров от нашей планеты со скоростью 42 тысячи километров в час.

"В рамках первой китайской миссии по проверке системы защиты от околоземных астероидов будет продемонстрирована утилизация оборонительных средств, учитывая потенциальный риск столкновения астероидов с Землей", — отмечается в исследовании.

В ходе миссии Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует запустить два космических корабля: один врежется в 2015 XF261, а второй будет наблюдать за столкновением. Операцию планируют провести до 2030 года.

Астероид 2015 XF261 должен пролететь мимо Земли в марте и мае 2027 года, находясь на расстоянии 32 миллионов километров от нашей планеты, что потребует времени для его достижения.

Наилучшая возможность для миссии появится в апреле 2029 года, когда астероид приблизится к Земле на расстояние 6,8 миллионов километров. Еще один шанс будет в апреле 2030 года, когда 2015 XF261 подойдет на 7,1 миллионов километров к нашей планете.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто
Готовим идеальное песочное печенье: лайфхаки, как сделать идеальное тесто
Последние материалы
Кускус укрепляет иммунитет и борется с хронической усталостью
Эти советы помогут собирать огурцы до минусовой температуры
Как сделать малосольные огурцы хрустящими?
8 российских спортсменов-бруталов
Добавьте этот ингредиент в омлет: блюдо станет пышным, как облако
JDSE: КНР проведет испытания системы по защите Земли от космических угроз
"Сумерки Зеленского": киевский узурпатор разуверился в покровителях
Угандийский суд приговорил блогера к шести годам тюрьмы за оскорбление президента
Польза овсянки: здоровый завтрак и универсальное бьюти-средство
В Швейцарии предупредили, что Путин не блефует, когда говорит об ударах по F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников