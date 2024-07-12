Китай попробует сбить с курса 30-метровый астероид к 2030 году

JDSE: КНР проведет испытания системы по защите Земли от космических угроз

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай планирует первую миссию по изменению орбиты астероида с помощью ударного воздействия. Целью выбрали околоземный объект 2015 XF261, представляющий собой космический камень диаметром 30 метров. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Deep Space Exploration (JDSE).

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Астероид 2015 XF261 последний раз приблизился к Земле 9 июля, пролетев на расстоянии 50 миллионов километров от нашей планеты со скоростью 42 тысячи километров в час.

"В рамках первой китайской миссии по проверке системы защиты от околоземных астероидов будет продемонстрирована утилизация оборонительных средств, учитывая потенциальный риск столкновения астероидов с Землей", — отмечается в исследовании.

В ходе миссии Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует запустить два космических корабля: один врежется в 2015 XF261, а второй будет наблюдать за столкновением. Операцию планируют провести до 2030 года.

Астероид 2015 XF261 должен пролететь мимо Земли в марте и мае 2027 года, находясь на расстоянии 32 миллионов километров от нашей планеты, что потребует времени для его достижения.

Наилучшая возможность для миссии появится в апреле 2029 года, когда астероид приблизится к Земле на расстояние 6,8 миллионов километров. Еще один шанс будет в апреле 2030 года, когда 2015 XF261 подойдет на 7,1 миллионов километров к нашей планете.