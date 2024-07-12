Приливы угрожают климату: выбросы метана из Северного моря могут удвоиться

CEE: поток метана в Северном море меняется в зависимости от приливов

3:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Метан, мощный парниковый газ, который естественным образом выделяется со дна Северного моря, подвержен влиянию приливов и отливов. Выбросы метана могут варьироваться в три раза в зависимости от прилива. Это было продемонстрировано океанографом NIOZ Тимом де Гроотом в новой статье, опубликованной в Communications Earth and Environment.

Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras, CC BY-SA 2.0

"Наши исследования показывают, что нельзя полагаться на одно измерение, если хотите определить объем метана, выделяемого со дна моря," — подчеркивает де Гроот.

Метан (CH₄) является особенно мощным парниковым газом. Он образуется при разложении растительных остатков и другого органического материала бактериями в условиях отсутствия кислорода, как на дне болот и каналов, так и на дне Северного моря.

В Северном море метан образуется в старых слоях органических материалов на глубине до 600 метров. Эти материалы бактерии преобразуют в метан, который, подобно грязевому каналу, может выбрасываться со дна моря при высоком давлении.

Для полного понимания всех источников и поглотителей парниковых газов климатологи должны знать, сколько метана выделяется со дна моря и сколько этого газа достигает атмосферы. Де Гроот предупреждает, что поспешные выводы могут быть ошибочными.

Измерения на бурлящем источнике метана на глубине 40 метров в районе Доггер-банки, между Данией и Шотландией, показали значительные колебания. Выбросы метана меняются не только между летом и зимой, но и в зависимости от приливов: они могут быть в три раза выше или ниже.

"Игнорируя этот эффект, можно серьезно переоценить или недооценить выбросы метана со дна моря," — говорит де Гроот.

Летом, когда вода теплее и спокойнее, выделение метана в атмосферу уменьшается. Это связано с деятельностью бактерий, которые поглощают метан и преобразуют его в менее мощный парниковый газ CO₂.

"Летом вода более спокойная, и метан остается в нижних слоях, давая бактериям больше времени для его преобразования в CO₂," — объясняет де Гроот.

Хотя невозможно напрямую контролировать количество метана, выделяемого из почвы или преобразуемого бактериями в морской воде, де Гроот отмечает положительное влияние потепления климата на этот процесс.

"В более теплых водах бактерии потребляют больше метана. Но с другой стороны, усиление штормов может увеличить выбросы метана в атмосферу," — добавляет он.

Исследование де Гроота и его коллег служит предупреждением для научного сообщества.

"Недостаточное количество измерений, особенно только во время прилива или летом, может привести к ложным выводам о выбросах метана. Для получения точной картины необходимы регулярные измерения в разные сезоны," — подчеркивает де Гроот.