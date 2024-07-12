Ученые научились изучать смерчи и ураганы с помощью детекторов космических лучей

arXiv: мощные грозы заряжают высокоэнергетические частицы мюоны в атмосфере

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета штата Огайо разработали новый метод отслеживания и анализа торнадо, ураганов и других экстремальных погодных явлений. Они обнаружили, что мощные стихийные бедствия можно предсказывать с помощью детекторов мюонов — высокоэнергетических частиц, обычно возникающих при взаимодействии с космическими лучами. Исследование было опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон, CC BY-SA 3.0

Обычно для отслеживания смерчей используются данные с беспилотников и метеозондов, однако эти методы требуют присутствия людей в опасной близости от траектории шторма.

Ученые выяснили, что мюоны реагируют на изменения в атмосфере. Проходя через грозовой фронт, эти частицы изменяют свои свойства, что можно зафиксировать с помощью специальных мюонных детекторов, применяемых астрофизиками.

Эти данные могут улучшить прогнозирование развития штормов и своевременное предупреждение людей о приближении опасных погодных условий.

Однако, по словам исследователей, основная проблема заключается в том, что мюонные детекторы представляют собой стационарные комплексы, самый маленький из которых имеет диаметр 50 метров. Обычно их не строят в районах с частыми бурями.

Тем не менее, создание таких объектов могло бы значительно улучшить прогнозирование будущих ураганов и других экстремальных атмосферных явлений, считают специалисты.