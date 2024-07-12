Ученые выяснили, что у галактик есть "сердце и легкие"

MNRAS: открыт механизм защиты галактик от быстрого роста и раннего затухания

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские астрофизики из Кентского университета раскрыли тайну развития молодых галактик, благодаря которой они избегают неконтролируемого роста и быстрого угасания. Исследование было опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: NASA by David Thilker, PDM

Долгое время ученые не могли понять, что именно ограничивает расширение галактик и процесс превращения газа в новые звезды.

В своем новом исследовании команда предложила теорию, согласно которой галактические структуры обладают системами, напоминающими сердце и легкие в организме.

"Сердцем" галактики является черная дыра, импульсы от которой могут создавать струи вещества. Эти струи колеблются вдоль своих осей, как диафрагма, которая обеспечивает дыхание в легких.

Это космическое "дыхание" передает энергию струй в окружающую среду, создавая давление и замедляя поглощение галактического газа.

Неожиданное сходство галактик с живыми организмами было обнаружено с помощью компьютерного моделирования.

Ученые предположили, что продолжительность жизни каждой галактики зависит от работы ее "сердца и легких" в лице сверхмассивной черной дыры.