Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные налогоплательщики России: кто заплатил блльше всего?
Сода может помочь защитить капусту от вредителей
Алана Мамаева рассказала о жестоких драках с бывшими мужьями
Эффективные методы восстановления поврежденных волос
Кинолог рассказал, как избежать конфликтов между собаками в доме
Советы от трэвел-блогера Мирошиной по сбору идеальной косметички для отпуска
arXiv: мощные грозы заряжают высокоэнергетические частицы мюоны в атмосфере
Существуют урожайные сорта томатов, не требующие особого ухода
Вкуснейшие корейские корн-доги: простой рецепт сосисок в кукурузном тесте
Ученые выяснили, что у галактик есть "сердце и легкие"

MNRAS: открыт механизм защиты галактик от быстрого роста и раннего затухания

1:18
Наука

Британские астрофизики из Кентского университета раскрыли тайну развития молодых галактик, благодаря которой они избегают неконтролируемого роста и быстрого угасания. Исследование было опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

MNRAS: открыт механизм защиты галактик от быстрого роста и раннего затухания
Фото: NASA by David Thilker, PDM

Долгое время ученые не могли понять, что именно ограничивает расширение галактик и процесс превращения газа в новые звезды.

В своем новом исследовании команда предложила теорию, согласно которой галактические структуры обладают системами, напоминающими сердце и легкие в организме.

"Сердцем" галактики является черная дыра, импульсы от которой могут создавать струи вещества. Эти струи колеблются вдоль своих осей, как диафрагма, которая обеспечивает дыхание в легких.

Это космическое "дыхание" передает энергию струй в окружающую среду, создавая давление и замедляя поглощение галактического газа.

Неожиданное сходство галактик с живыми организмами было обнаружено с помощью компьютерного моделирования.

Ученые предположили, что продолжительность жизни каждой галактики зависит от работы ее "сердца и легких" в лице сверхмассивной черной дыры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как правильно подкармливать огурцы: простой рецепт
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Сода может помочь защитить капусту от вредителей
Алана Мамаева рассказала о жестоких драках с бывшими мужьями
Эффективные методы восстановления поврежденных волос
Кинолог рассказал, как избежать конфликтов между собаками в доме
Советы от трэвел-блогера Мирошиной по сбору идеальной косметички для отпуска
arXiv: мощные грозы заряжают высокоэнергетические частицы мюоны в атмосфере
Существуют урожайные сорта томатов, не требующие особого ухода
Вкуснейшие корейские корн-доги: простой рецепт сосисок в кукурузном тесте
Финики успокаивающе воздействует на нервную систему и снижают тревогу
В ЮАР хотят наладить поставки СПГ из России и не стесняются этого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников