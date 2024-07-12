Учёным удалось извлечь остекленевшие древние хромосомы из кожи мамонта, жившего 52 тысячи лет назад. Впервые в распоряжении науки оказался настолько хорошо сохранившийся ископаемый генетический материал. Подробности раскрыл заведующий лабораторией цитогенетики животных Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН член-корреспондент РАН Александр Графодатский.
Останки мамонта нашла в Якутии экспедиция с участием профессора Центра палеогенетики Стокгольмского университета Лава Далена в 2018 году. Ему удалось взять кусочек мягких тканей со лба найденного животного. Дален предложил назвать мамонта Крисом в честь английского футболиста Криса Уоддла — за схожесть причёсок, но имя не прижилось. В научном сообществе давшую массу ценных сведений находку называют не иначе как "тот самый мамонт".
Не так давно в США был изобретён способ расшифровки генома Hi-C, совмещающий цитологические методы и секвенирование. Он даёт больше информации, в том числе об активации генов. "Доцент Центра геномной архитектуры колледжа Бэйлор доктор медицинских наук Ольга Дудченко придумала сделать с помощью Hi-C зоопарк ДНК всех возможных живых организмов. Филиал такого зоопарка появился и у нас — в Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН", — сообщил Графодатский.
Геном "того самого мамонта" изучили этим методом. Оказалось, что у него было 28 пар хромосом, что ещё раз доказало близкую родственность сибирских мамонтов с современными индийскими слонами. Кроме того, подтвердился шерстяной покров — соответствующий ген кардинально отличается от слоновьего.
Исследуя хромосомы мамонта, учёные поняли, что позволило им сохраниться в идеальном состоянии на протяжении десятков тысяч лет. Они словно остекленели под влиянием суровых якутских морозов и сухого воздуха.
Нечто похожее происходит в процессе изготовления вяленого мяса, пояснил доктор Синтия Перес Эстрада из Центра геномной архитектуры и Центра теоретической биологии Университета Райса. Он рассказал, как была проверена это гипотеза: кусок старого вяленого мяса сублимированной сушки переехали машиной, стреляли в него из дробовика. "Каждый раз вяленое мясо разлеталось на мелкие кусочки, разбиваясь, как стекло, но хромосомы были целыми и невредимыми. Вот почему эти окаменелости сохранились. Вот почему они были там 52 тысячи лет спустя и просто ждали, когда мы их найдём", — заметил учёный.
"Мы хотим попробовать поискать такие же остекленевшие клетки в других замороженных организмах. В Якутии в этом плане богатство неизмеримое: там есть и копытные, например знаменитая ленская лошадь, которая непонятно как соотносится с нашими лошадьми, и хищники — замороженные львята, и множество других животных. Кроме того, интересно выяснить, почему остекленевшие хромосомы в разных частях организма сохраняются по-разному", — поделился Графодатский.
Он, однако, признался, что столь же масштабные открытия, как те, что подарил учёным "тот самый мамонт", вряд ли возможны, хотя возможно всякое.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.