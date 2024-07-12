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Прекрасно сохранившиеся за 52 000 лет остекленевшие хромосомы мамонта поместили в зоопарк ДНК

Биолог Графодатский рассказал, как в коже мамонта нашли остекленевшие хромосомы

Наука

Учёным удалось извлечь остекленевшие древние хромосомы из кожи мамонта, жившего 52 тысячи лет назад. Впервые в распоряжении науки оказался настолько хорошо сохранившийся ископаемый генетический материал. Подробности раскрыл заведующий лабораторией цитогенетики животных Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН член-корреспондент РАН Александр Графодатский.

Биолог Графодатский рассказал, как в коже мамонта нашли остекленевшие хромосомы
Фото: Flickr by Thomas Quine, CC BY 2.0

Останки мамонта нашла в Якутии экспедиция с участием профессора Центра палеогенетики Стокгольмского университета Лава Далена в 2018 году. Ему удалось взять кусочек мягких тканей со лба найденного животного. Дален предложил назвать мамонта Крисом в честь английского футболиста Криса Уоддла — за схожесть причёсок, но имя не прижилось. В научном сообществе давшую массу ценных сведений находку называют не иначе как "тот самый мамонт".

Не так давно в США был изобретён способ расшифровки генома Hi-C, совмещающий цитологические методы и секвенирование. Он даёт больше информации, в том числе об активации генов. "Доцент Центра геномной архитектуры колледжа Бэйлор доктор медицинских наук Ольга Дудченко придумала сделать с помощью Hi-C зоопарк ДНК всех возможных живых организмов. Филиал такого зоопарка появился и у нас — в Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН", — сообщил Графодатский.

Геном "того самого мамонта" изучили этим методом. Оказалось, что у него было 28 пар хромосом, что ещё раз доказало близкую родственность сибирских мамонтов с современными индийскими слонами. Кроме того, подтвердился шерстяной покров — соответствующий ген кардинально отличается от слоновьего.

Исследуя хромосомы мамонта, учёные поняли, что позволило им сохраниться в идеальном состоянии на протяжении десятков тысяч лет. Они словно остекленели под влиянием суровых якутских морозов и сухого воздуха.

Нечто похожее происходит в процессе изготовления вяленого мяса, пояснил доктор Синтия Перес Эстрада из Центра геномной архитектуры и Центра теоретической биологии Университета Райса. Он рассказал, как была проверена это гипотеза: кусок старого вяленого мяса сублимированной сушки переехали машиной, стреляли в него из дробовика. "Каждый раз вяленое мясо разлеталось на мелкие кусочки, разбиваясь, как стекло, но хромосомы были целыми и невредимыми. Вот почему эти окаменелости сохранились. Вот почему они были там 52 тысячи лет спустя и просто ждали, когда мы их найдём", — заметил учёный.

"Мы хотим попробовать поискать такие же остекленевшие клетки в других замороженных организмах. В Якутии в этом плане богатство неизмеримое: там есть и копытные, например знаменитая ленская лошадь, которая непонятно как соотносится с нашими лошадьми, и хищники — замороженные львята, и множество других животных. Кроме того, интересно выяснить, почему остекленевшие хромосомы в разных частях организма сохраняются по-разному", — поделился Графодатский.

Он, однако, признался, что столь же масштабные открытия, как те, что подарил учёным "тот самый мамонт", вряд ли возможны, хотя возможно всякое.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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