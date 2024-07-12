Говядину облучали на ускорителе, чтобы определить оптимальную дозу радиации для обработки продуктов

В МГУ научились определять дозу радиации, которой обработаны продукты

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные физического и химического факультетов, а также НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ разработали метод определения дозы радиоактивного облучения, которому были подвергнуты пищевые продукты. Результаты исследования опубликованы в журнале Q1 Molecules.

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Радиационная обработка пищевой продукции практикуется в 60 с лишним странах, включая Россию. Облучённая еда лучше хранится, но излишки радиации неблагоприятно отражаются на её биохимических и органолептических свойствах.

При этом до сих пор не было способа понять, обрабатывали ли продукт радиацией, и если да, в какой дозе, объясняет заведующая лабораторией радиационной обработки биообъектов отдела ядерно-физических методов в медицине и промышленности НИИЯФ МГУ Ульяна Близнюк. "Всё ещё не существует универсальных методов или специальной "лакмусовой бумажки", говорящих о том, была ли обработана продукция или нет, поэтому при вторичной обработке ввозимых продуктов уже на территории России существует вероятность выйти за рамки оптимальных доз", — говорит она.

В ходе экспериментов говядину облучали в ускорителе разными дозами электронов с максимальной энергией до 1 МэВ и анализировали образующиеся при этом летучие соединения.

"При облучении продуктов возникают летучие органические соединения, и их концентрация меняется со временем по-разному в зависимости от полученной дозы излучения. Если соединение является продуктом жизнедеятельности бактерий, то его концентрация будет уменьшаться, так как бактерии при обработке погибают. Если же соединение образуется в результате окислительного действия излучения на биомакромолекулы, то его концентрация будет расти, — рассказывает младший научный сотрудник НИИЯФ, доцент физического факультета МГУ Полина Борщеговская. — Наша задача — среди сотен соединений выделить те, которые могут дать информацию о полученной дозе излучения".

В качестве таких веществ выбрали этанол, который выделяют бактерии, и альдегиды — продукты распада мяса под смертоносными лучами. По их соотношению можно вычислить дозу радиации, полученную продуктом.