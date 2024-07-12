И блокировка не нужна: россияне останутся без YouTube по техническим причинам

В пятницу "Ростелеком" предупредил о сбоях YouTube в России.
По данным оператора, они обусловлены техническими проблемами в работе принадлежащего Google оборудования системы Google Global Cache, обеспечивающей кэширование и ускорение загрузки контента.
"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьёзная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", — подчеркнули в "Ростелекоме".
С мая 2022 года Google прекратила обновление и поддержку серверов Google Global Cache на территории России.
Между тем принудительная блокировка доступа к видеохостингу, хоть и обсуждается на разных уровнях, всё же маловероятна.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.