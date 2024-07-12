Раскрыты подробности космического эксперимента "Монитор всего неба" в бассейне

Космонавты отработали в гидролаборатории установку рентгеновского детектора на МКС

Как сообщали ранее в Роскосмосе, 1 и 2 июля в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прошла тренировка участников 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. В Институте космических исследований Российской академии наук раскрыли подробности.

Фото: ЦПК им. Ю. А. Гагарина is licensed under public domain

Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер отработали в бассейне, имитирующем невесомость, монтаж аппаратуры космического эксперимента "Монитор всего неба" (МВН) на внешней поверхности МКС.

Цель эксперимента — картирование неба в рентгеновском диапазоне с помощью рентгеновского монитора СПИН-Х1-МВН, оснащённого детекторами рентгеновского излучения на основе кристаллов теллурида кадмия, трёхслойными коллиматорами для ограничения поля зрения и уменьшения фона заряженных частиц. Благодаря наличию в устройстве апертуры (обтюратора) обеспечивается высокая точность измерения яркости лучей — до 1%.

Оборудование для эксперимента уже на Байконуре. Уже скоро его доставят на орбиту, а выход в космос, в ходе которого внешний блок МВН закрепят на поверхности станции. После установки детекторы сориентируют в зенит — то есть в противоположном от Земли направлении.