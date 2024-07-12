Раскрыты сроки разработки импульсно-плазменной ракеты для полётов на Марс со скоростью 160 000 км/ч

В США рассказали о ракете для доставки астронавтов к Марсу за два месяца

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

NASA инвестирует в ракету, которая сможет доставить людей на Марс и обратно за два месяца — и путешествовать со скоростью 100 тысяч миль в час (160 тысяч км/ч), пишет в четверг Business Insider.

Фото: Howe Industries is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Агентство намерено отправить астронавтов на красную планету к 2030-м годам. Но при нынешнем уровне развития ракетно-космической техники этот путь растянется на годы, которые они могут и не пережить — подсчитано, что за шесть месяцев космонавт получает такую же дозу радиации, как от тысячи рентгеновских снимков грудной клетки.

Howe Industries работает над импульсно-плазменной двигательной установкой (PPR). Она способна развивать мощную тягу (до 10 тысяч ньютонов) с высоким удельным импульсом (5 тысяч секунд). Оборудованный таким двигателем космический корабль с экипажем от четырех до шести человек может разгоняться до 100 тысяч миль в час.

При приближении к Марсу ему придётся замедлиться. По словам конструкторов, проектом предусмотрены запас топлива и затраты энергии на торможение, необходимое для посадки.

В этом месяце разработчики планируют переход к второму этапу проектирования. Но даже после его завершения пройдёт ещё около пары десятилетий, прежде чем новая ракета будет готова доставить астронавтов на красную планету.

Зато когда новая ракета будет готова, это расширит диапазон освоения человеком космоса и, возможно, однажды даже поможет полётам на Плутон.

"Вы сможете достичь в Солнечной системе практически всего, чего захотите, как только мы запустим эту технологию через 20 лет", — заявили в Howe Industries.

Импульсно-плазменная ракета