Чем опасны root-права — способ превратить бюджетный смартфон во флагманский

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Получение root-прав лишает гаджет гарантии, предупредил программист Ситнов

Наука » Технологии

Получение root-прав (прав суперпользователя) Android даёт широкие возможности по улучшению характеристик устройства, искусственно заниженных производителем. Подробнее об этом "Правде.Ру" рассказал программист, IT-специалист Кирилл Ситнов.

Получение root-прав лишает гаджет гарантии, предупредил программист Ситнов
Фото: Freepik by wayhomestudio, CC0

"Если ты покупаешь бюджетное устройство, то при помощи рут-прав можно его немножко улучшить, что производитель не предполагал — процессор разогнать, поменять алгоритм обработки камеры, потому что в большинстве своём на бюджетные смартфоны часто ставят, к примеру, сенсоры от прошлогодних флагманов. И все такие думают: купил камеру, у которой сенсор такой же, а почему-то фотографии хуже. Почему? Производитель обычно качество зажимает на программном уровне. Сенсор может быть такой же, как у прошлогодних флагманов, а снимает всё равно хуже", — объясняет он.

Рутование устройства, то есть процесс получения админских прав — занятие непростое и весьма рискованное, предупреждает Кирилл Евгеньевич. "Нужны достаточно не начального уровня компьютерные навыки, чтобы в случае какой-нибудь нештатной ситуации при получении рут-прав как-то решить проблемы. Может быть, питание отключается случайно, кабель отойдёт, прошивка зависнет или ещё что-то, чтобы достаточно безболезненно решить какие-то проблемные ситуации. И опять-таки нужно перед рутированием достаточно досконально проверить всякие форумы для гиков, которые любят всем этим заниматься, чтобы найти 100% способ, чтобы случайно не нарваться либо на битую прошивку, либо ещё что-то, чтобы не испортить своё устройство", — советует он.

Использование расширенных возможностей рутованного гаджета тоже несёт определённые риски. "Если работать непосредственно с настройкой железа, если неправильно подобрать драйвера, либо сильно разогнать процессор, можно добиться того, что-либо устройство "окирпичится", либо если вдруг будем прошивать камеру и перепутаем, к примеру, матрицу, какого она производителя — либо Sony, либо OmniVision, там ещё другие есть производители, либо Samsung, если спутаем драйвер — то, по сути, теряем рабочую камеру. Тогда главное, чтобы перепрошивка позволила решить эту проблему, а то иногда из-за замены драйверов потом прошивка не встаёт", — продолжает собеседник издания.

Помните, что получение root-прав лишает устройство гарантии, а скрыть эти манипуляции невозможно.

"Гарантия слетает, поскольку информация о перепрошивках и о рутировании устройства записывается в отдельном разделе в памяти телефона, к которому обычно доступа у пользователей нет", — говорит Ситнов.

На это он и рекомендует ориентироваться тем, кто сомневается — подвергнуть ли свой гаджет рискованному вмешательству. "Если вы рассчитываете на гарантию, то в первый год, возможно, не стоит сильно рисковать или хотя бы полгода, пока вы не поймёте точно, что устройство полностью в рабочем состоянии", — заключил эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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