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Россия запускает производство деталей для Boeing и Airbus: Росатом и Аэрофлот объединят усилия

Росатом и Аэрофлот откроют производство деталей для Boeing и Airbus

0:47
Наука

В конце августа планируется запуск промышленной площадки для производства деталей для авиалайнеров Boeing и Airbus, созданной усилиями инженеров "Росатома" и специалистов "Аэрофлота".

Росатом и Аэрофлот откроют производство деталей для Boeing и Airbus
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, CC BY-SA 3.0

На этой площадке будут выпускаться комплектующие для систем кондиционирования, бортового электроснабжения, салонного освещения, спасательного, противопожарного и кислородного оборудования. Эти детали будут сертифицированы для использования на зарубежных самолетах, сообщает Техкульт.

Кроме того, "Росатом" подаст заявление на получение сертификата соответствия ФАП-21G, что позволит ему производить пластиковые, композиционные и металлические компоненты для российской авиационной отрасли.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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