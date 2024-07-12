В конце августа планируется запуск промышленной площадки для производства деталей для авиалайнеров Boeing и Airbus, созданной усилиями инженеров "Росатома" и специалистов "Аэрофлота".
На этой площадке будут выпускаться комплектующие для систем кондиционирования, бортового электроснабжения, салонного освещения, спасательного, противопожарного и кислородного оборудования. Эти детали будут сертифицированы для использования на зарубежных самолетах, сообщает Техкульт.
Кроме того, "Росатом" подаст заявление на получение сертификата соответствия ФАП-21G, что позволит ему производить пластиковые, композиционные и металлические компоненты для российской авиационной отрасли.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.