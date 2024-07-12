Россия запускает производство деталей для Boeing и Airbus: Росатом и Аэрофлот объединят усилия

Росатом и Аэрофлот откроют производство деталей для Boeing и Airbus

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце августа планируется запуск промышленной площадки для производства деталей для авиалайнеров Boeing и Airbus, созданной усилиями инженеров "Росатома" и специалистов "Аэрофлота".

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, CC BY-SA 3.0

На этой площадке будут выпускаться комплектующие для систем кондиционирования, бортового электроснабжения, салонного освещения, спасательного, противопожарного и кислородного оборудования. Эти детали будут сертифицированы для использования на зарубежных самолетах, сообщает Техкульт.

Кроме того, "Росатом" подаст заявление на получение сертификата соответствия ФАП-21G, что позволит ему производить пластиковые, композиционные и металлические компоненты для российской авиационной отрасли.