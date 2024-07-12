У берегов Гренландии обнаружен новый микроконтинент: он скрывался более 30 млн лет

Учёные обнаружили новый микроконтинент у западного побережья Гренландии

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Тектоническая граница между Канадой и Гренландией сформировала пролив Дейвиса, соединяющий море Лабрадор и залив Баффина, что произошло 33-61 млн лет назад в палеогене из-за тектонических движений, приведших к образованию толстого фрагмента континентальной коры в океане.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre, CC BY 2.0

Недавно ученые исследовали эту аномалию, реконструируя 30 млн лет тектонических движений плит, что позволило объяснить формирование этого микроконтинента, представляющего собой область толстой континентальной литосферы, окруженной более тонкой литосферой.

Они установили, что разлом между Канадой и Гренландией начался около 118 млн лет назад в нижнем меловом периоде, а морское дно начало расходиться в Лабрадорском море и заливе Баффина около 61 млн лет назад. Ключевым периодом для формирования протомикроконтинента стал промежуток 49-58 млн лет назад, а около 33 млн лет назад расширение океана остановилось из-за столкновения Гренландии с островом Элсмир, и Гренландия присоединилась к Северо-Американской плите, сообщает Хайтек.

Результаты исследования полезны для изучения других микроконтинентов по всему миру, таких как микроконтинент Ян-Майен у северо-востока Исландии, восточно-тасманское возвышение к юго-востоку от Тасмании и холм Гульден-Драак на шельфе западной Австралии.