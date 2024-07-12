Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали живописные места Турции, которые стоит посетить
Питон поглотил женщину в Индонезии
Во втором сезоне "Постучись в мою дверь в Москве" будет 60 серий
Газзаев: пенальти на Кейне в полуфинале Евро был стопроцентный
Разгадываем стиль итальянских красавиц: секреты безупречного образа
Клубника со сметаной: один из вариантов этого и так идеального сочетания
В Госдуме рассмотрят законопроект о платформенной занятости
Взгляд физиогномистов Алексаняна и Сысоевой: что ваш нос говорит о вас
Дрейк признался, что безумно любит Дженнифер Лопес с самого детства
У берегов Гренландии обнаружен новый микроконтинент: он скрывался более 30 млн лет

Учёные обнаружили новый микроконтинент у западного побережья Гренландии

1:34
Наука

Тектоническая граница между Канадой и Гренландией сформировала пролив Дейвиса, соединяющий море Лабрадор и залив Баффина, что произошло 33-61 млн лет назад в палеогене из-за тектонических движений, приведших к образованию толстого фрагмента континентальной коры в океане.

Учёные обнаружили новый микроконтинент у западного побережья Гренландии
Фото: flickr.com by LuxTonnerre, CC BY 2.0

Недавно ученые исследовали эту аномалию, реконструируя 30 млн лет тектонических движений плит, что позволило объяснить формирование этого микроконтинента, представляющего собой область толстой континентальной литосферы, окруженной более тонкой литосферой.

Они установили, что разлом между Канадой и Гренландией начался около 118 млн лет назад в нижнем меловом периоде, а морское дно начало расходиться в Лабрадорском море и заливе Баффина около 61 млн лет назад. Ключевым периодом для формирования протомикроконтинента стал промежуток 49-58 млн лет назад, а около 33 млн лет назад расширение океана остановилось из-за столкновения Гренландии с островом Элсмир, и Гренландия присоединилась к Северо-Американской плите, сообщает Хайтек.

Результаты исследования полезны для изучения других микроконтинентов по всему миру, таких как микроконтинент Ян-Майен у северо-востока Исландии, восточно-тасманское возвышение к юго-востоку от Тасмании и холм Гульден-Драак на шельфе западной Австралии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак

Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.

Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Осторожно, новички! Вот 4 самые непростые породы собак для содержания
Осторожно, новички! Вот 4 самые непростые породы собак для содержания
Последние материалы
Питон поглотил женщину в Индонезии
Во втором сезоне "Постучись в мою дверь в Москве" будет 60 серий
Газзаев: пенальти на Кейне в полуфинале Евро был стопроцентный
Разгадываем стиль итальянских красавиц: секреты безупречного образа
Клубника со сметаной: один из вариантов этого и так идеального сочетания
В Госдуме рассмотрят законопроект о платформенной занятости
Взгляд физиогномистов Алексаняна и Сысоевой: что ваш нос говорит о вас
Дрейк признался, что безумно любит Дженнифер Лопес с самого детства
Продажи новых пикапов в России выросли на 62,9% в июне 2024 года
Вы не поверите, но этих животных можно держать дома!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников