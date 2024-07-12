Билл Гейтс инвестировал миллионы в масло из воздуха: пища будущего уже на подходе

Для спасения человечества от климатических изменений потребуется отказаться от жиров животного и растительного происхождения, заменив их продуктами, произведенными из воздуха.
Один из таких продуктов, новое "масло", разрабатывает стартап Savor из Сан-Хосе, получивший инвестиции от Билла Гейтса.
Процесс производства основывается на том, что органические соединения состоят из углерода и водорода, и эти элементы можно извлекать из воды и углекислого газа (CO2) из атмосферы. При помощи термохимической обработки из них создаются жирные кислоты, а затем — масло. Новая технология не увеличивает выбросы и даже снижает загрязнение атмосферы, сообщает Техкульт.
Состав этого "масла" идентичен традиционным вариантам из молока или пальмового масла, но чище из-за отсутствия примесей, что придает ему приятный вкус.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.