Билл Гейтс инвестировал миллионы в масло из воздуха: пища будущего уже на подходе

Билл Гейтс инвестировал в стартап по производству масла из воздуха

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Для спасения человечества от климатических изменений потребуется отказаться от жиров животного и растительного происхождения, заменив их продуктами, произведенными из воздуха.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Один из таких продуктов, новое "масло", разрабатывает стартап Savor из Сан-Хосе, получивший инвестиции от Билла Гейтса.

Процесс производства основывается на том, что органические соединения состоят из углерода и водорода, и эти элементы можно извлекать из воды и углекислого газа (CO2) из атмосферы. При помощи термохимической обработки из них создаются жирные кислоты, а затем — масло. Новая технология не увеличивает выбросы и даже снижает загрязнение атмосферы, сообщает Техкульт.

Состав этого "масла" идентичен традиционным вариантам из молока или пальмового масла, но чище из-за отсутствия примесей, что придает ему приятный вкус.