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Пляжные развлечения могут быть смертельно опасны: учёные предупреждают о скрытой угрозе в песке

Учёные предупреждают о рисках удушья при копании глубоких ям на пляже

1:24
Наука

Строительство замков из песка на пляже — популярное занятие, но ученые предупреждают о рисках, связанных с копанием глубоких ям для этого. Хотя удушье в песке может казаться маловероятным, оно оказывается более частой причиной смерти, чем нападения акул.

Учёные предупреждают о рисках удушья при копании глубоких ям на пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Песок становится опасным из-за особенностей его поведения при образовании склонов из подвижных частиц.

Исследования показывают, что сухой песок стабилен при угле до 33 градусов, но при превышении этого угла он теряет устойчивость. Влажный песок имеет больший угол стабильности, однако по мере высыхания обрушается, создавая опасные ловушки.

Даже безопасная на вид яма в мокром песке может стать смертельной после высыхания, так как песок заполняет все пространство без воздушных карманов, оставляя пострадавшему всего несколько минут до удушья. Чтобы помочь человеку, попавшему в песчаную ловушку, нужно сначала обеспечить доступ воздуха, открыв рот, а затем использовать доски и инструменты для освобождения, что трудно сделать без специального оборудования, сообщает Хайтек.

Несмотря на распространенное мнение, что зыбучие пески опаснее, ученые утверждают, что сухой песок представляет большую угрозу, поскольку в него легче полностью погрузиться.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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