Уникальный прибор сможет бесконтактно удалять камни из почек: "Ростех" удивил новинкой

Холдинг "Швабе", входящий в состав корпорации "Ростех", разработал новый прибор с передовым ударно-волновым генератором, предназначенным для измельчения камней в почках и мочеточнике с помощью ультразвуковых волн направленного действия.
Эта методика не требует хирургического вмешательства, использования катетеров или других инструментов, что делает процесс лечения менее инвазивным и более комфортным для пациента. Прибор эффективно справляется с камнями размером от 1,5 до 10 мм, дробя их на мелкие частицы, которые затем выводятся из организма естественным путем, сообщает Техкульт.
В ходе клинических испытаний подтвердилось, что прибор соответствует всем необходимым техническим параметрам и требованиям безопасности, что позволило получить одобрение от российского регулятора в области медицинского оборудования.
В ближайшее время планируется наладить массовое производство данного аппарата, который будет использоваться в качестве замены аналогичных зарубежных решений.
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