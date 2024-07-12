Уникальный прибор сможет бесконтактно удалять камни из почек: "Ростех" удивил новинкой

В России разработали прибор для безоперационного удаления камней из почек

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Холдинг "Швабе", входящий в состав корпорации "Ростех", разработал новый прибор с передовым ударно-волновым генератором, предназначенным для измельчения камней в почках и мочеточнике с помощью ультразвуковых волн направленного действия.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Эта методика не требует хирургического вмешательства, использования катетеров или других инструментов, что делает процесс лечения менее инвазивным и более комфортным для пациента. Прибор эффективно справляется с камнями размером от 1,5 до 10 мм, дробя их на мелкие частицы, которые затем выводятся из организма естественным путем, сообщает Техкульт.

В ходе клинических испытаний подтвердилось, что прибор соответствует всем необходимым техническим параметрам и требованиям безопасности, что позволило получить одобрение от российского регулятора в области медицинского оборудования.

В ближайшее время планируется наладить массовое производство данного аппарата, который будет использоваться в качестве замены аналогичных зарубежных решений.