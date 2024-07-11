"Сколтех" создаст ИИ-двойника известного советского физика: Сергей Капица обретёт цифровое бессмертие

Исследователи из "Сколтеха" запустили проект Kapitsa.AI, нацеленный на создание "цифрового двойника" известного советского физика и популяризатора науки Сергея Капицы.
Пресс-служба "Сколтеха" сообщила, что проект призван наглядно продемонстрировать сложный процесс разработки нового ИИ-продукта. Ректор "Сколтеха" Александр Кулешов заявил, что конечной целью проекта является установка инсталляции с цифровым двойником Сергея Капицы в Сколтехе, с которым смогут общаться гости, студенты и сотрудники.
Цифровой двойник Капицы будет включать множество ИИ-систем, таких как нейросети для генерации изображений и речи, имитации эмоций, а также координации и объединения всех этих компонентов, сообщает ТАСС.
Разработка будет проходить в кратчайшие сроки с использованием существующих технологий, что продемонстрирует трудности, возникающие при объединении хорошо изученных систем.
Разработчики тесно сотрудничают с семьей Сергея Капицы, чтобы избежать этических разногласий. Дочь Сергея Капицы, Мария Капица, считает, что проект понравился бы ее отцу.
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