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Самая засушливая пустыня мира превратилась в цветущий рай: во всём виноват Эль-Ниньо

В пустыне Атакама впервые за многие годы зацвели цветы

1:13
Наука

В самой засушливой пустыне мира, Атакаме, ученые обнаружили участки, покрытые белыми и фиолетовыми цветами, которые появились благодаря редким дождям и потеплению, пробудившим спящие семена и луковицы.

В пустыне Атакама впервые за многие годы зацвели цветы
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Kraft, CC BY-SA 3.0

Пустыня Атакама настолько сухая, что ученые НАСА используют её для имитации внеземных условий. Сейчас в южном полушарии середина зимы, и цветение местных видов растений, таких как колокольчик нолана, обычно происходит поздней весной, но в этом году началось значительно раньше из-за климатического феномена Эль-Ниньо, принесшего ранние дожди в Тихоокеанский регион.

Чилийский биолог Сезар Писарро отметил, что, хотя цветущих участков немного, ученые считают это официальным началом весеннего цветения Атакамы, которое последний раз столь рано наблюдалось в 2015 году. Ожидается, что большее количество дождей в этом году может привести к более обильному цветению, сообщает Хайтек.

Хотя Эль-Ниньо официально завершился месяц назад, вызванная им жара, усугубленная изменением климата, продолжает оставаться.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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