Загрязнение воздуха убивает полезных насекомых, оставляя вредителей нетронутыми

Учёные выяснили, какие насекомые сильнее страдают от загрязнения воздуха

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование Университета Рединга показывает, что пчелы и другие полезные насекомые значительно страдают от загрязнения воздуха по сравнению с вредителями, уничтожающими урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

Анализ данных из 120 научных работ, охватывающих 40 видов насекомых в 19 странах, выявил, что повышенный уровень загрязнителей воздуха, таких как озон, оксиды азота, диоксид серы и твердые частицы, снижает эффективность фуражировки опылителей на 39%. Вредители, такие как тля, остаются практически не затронутыми.

Доктор Джеймс Райаллс, руководитель исследования, подчеркивает, что загрязнение воздуха представляет собой недооцененную угрозу для полезных насекомых, включая пчел и ос, которые играют ключевую роль в опылении и естественной борьбе с вредителями. Загрязнение воздуха, по его словам, создает сценарий "проигрыш-проигрыш", нанося вред полезным насекомым и не затрагивая вредителей, что может привести к снижению урожайности и уменьшению количества продуктов в супермаркетах.

Исследователи полагают, что полезные насекомые больше страдают из-за их зависимости от химических сигналов, переносимых по воздуху, для поиска пищи, партнеров и добычи. Загрязнители воздуха изменяют или блокируют эти запаховые следы, нарушая сенсорный ландшафт насекомых. Вредители же меньше зависят от запаховых сигналов, что делает их менее уязвимыми, сообщает argumenti.ru.

Озон оказался особенно вредным для полезных насекомых, снижая их способность выполнять свою роль в экосистеме на 35%, даже при низких уровнях, ниже существующих стандартов качества воздуха. Оксиды азота также наносят значительный вред полезным насекомым.