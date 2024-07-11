Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрустящие луковые кольца: нужная текстура и вкус достигаются благодаря особому кляру
Футболист Ибрагимов будет играть в "Манчестер Юнайтед"
Карбокситерапия: новая косметологическая процедура для улучшения состояния кожи
Названы регионы с особыми условиями "Семейной ипотеки"
Эксперт Бортейчук: полезные советы по питанию для улучшения состояния волос
В пустыне Атакама впервые за многие годы зацвели цветы
Спрос на "вторичку" в Москве снижается
Шоколад и мята вызывают изжогу
Россиянам назвали стоимость летних туров в Египет
Загрязнение воздуха убивает полезных насекомых, оставляя вредителей нетронутыми

Учёные выяснили, какие насекомые сильнее страдают от загрязнения воздуха

1:57
Наука

Исследование Университета Рединга показывает, что пчелы и другие полезные насекомые значительно страдают от загрязнения воздуха по сравнению с вредителями, уничтожающими урожай.

Учёные выяснили, какие насекомые сильнее страдают от загрязнения воздуха
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

Анализ данных из 120 научных работ, охватывающих 40 видов насекомых в 19 странах, выявил, что повышенный уровень загрязнителей воздуха, таких как озон, оксиды азота, диоксид серы и твердые частицы, снижает эффективность фуражировки опылителей на 39%. Вредители, такие как тля, остаются практически не затронутыми.

Доктор Джеймс Райаллс, руководитель исследования, подчеркивает, что загрязнение воздуха представляет собой недооцененную угрозу для полезных насекомых, включая пчел и ос, которые играют ключевую роль в опылении и естественной борьбе с вредителями. Загрязнение воздуха, по его словам, создает сценарий "проигрыш-проигрыш", нанося вред полезным насекомым и не затрагивая вредителей, что может привести к снижению урожайности и уменьшению количества продуктов в супермаркетах.

Исследователи полагают, что полезные насекомые больше страдают из-за их зависимости от химических сигналов, переносимых по воздуху, для поиска пищи, партнеров и добычи. Загрязнители воздуха изменяют или блокируют эти запаховые следы, нарушая сенсорный ландшафт насекомых. Вредители же меньше зависят от запаховых сигналов, что делает их менее уязвимыми, сообщает argumenti.ru.

Озон оказался особенно вредным для полезных насекомых, снижая их способность выполнять свою роль в экосистеме на 35%, даже при низких уровнях, ниже существующих стандартов качества воздуха. Оксиды азота также наносят значительный вред полезным насекомым.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак

Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.

Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Какое самое эффективное средство от тли
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Осторожно, новички! Вот 4 самые непростые породы собак для содержания
Осторожно, новички! Вот 4 самые непростые породы собак для содержания
Последние материалы
В Екатеринбурге пройдут женские и детские забеги IRONLADY и STARKIDS
Британские таблоиды удалили слухи о романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели
Это лучший метод избавления от сорняков на огороде
Лаваш с сыром: готовим на решётке на пикнике
Полицейский прострелил ногу вратарю Соузе
Пудровый аромат парфюма: что это и почему он так популярен?
Сколько денег нужно россиянам ежемесячно для полного счастья?
Полезные советы по исправлению ошибок макияжа
Учёные выяснили, какие насекомые сильнее страдают от загрязнения воздуха
Как выбрать идеальный паркет: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников