Метеоролог Позднякова рассказала, как долго продлится аномальная жара в Москве

Метеоролог Позднякова объяснила, когда уйдёт аномальная жара

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, как скоро в Москве схлынет жара.

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В Москве, по прогнозам синоптика, температура в ближайшие дни будет держаться на отметках 27 — 31 градус тепла.

Ранее Лариса Алексеева дала советы тем, кто страдает о невыносимой жары.

"До конца этой недели преимущественно без осадков. А на следующей неделе, с 15 июля, в отдельные дни будут кратковременные дожди", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснила, что засушливой погоды, как в 2010 году в столичном регионе и ЦФО не предвидится.

Синоптик отметила, что климат в Москве становится заметно теплее. Научный прогноз говорит о том, что Москва через 60 лет климатически будет похож на Краснодар.