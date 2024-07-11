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Метеоролог Позднякова рассказала, как долго продлится аномальная жара в Москве

Метеоролог Позднякова объяснила, когда уйдёт аномальная жара

Наука » Экология

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, как скоро в Москве схлынет жара.

Метеоролог Позднякова объяснила, когда уйдёт аномальная жара
Фото: Freepik by freepik, PDM

В Москве, по прогнозам синоптика, температура в ближайшие дни будет держаться на отметках 27 — 31 градус тепла.

Ранее Лариса Алексеева дала советы тем, кто страдает о невыносимой жары.

"До конца этой недели преимущественно без осадков. А на следующей неделе, с 15 июля, в отдельные дни будут кратковременные дожди", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснила, что засушливой погоды, как в 2010 году в столичном регионе и ЦФО не предвидится.

Синоптик отметила, что климат в Москве становится заметно теплее. Научный прогноз говорит о том, что Москва через 60 лет климатически будет похож на Краснодар.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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