Метеоролог Позднякова рассказала, как долго продлится аномальная жара в Москве

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, как скоро в Москве схлынет жара.
В Москве, по прогнозам синоптика, температура в ближайшие дни будет держаться на отметках 27 — 31 градус тепла.
Ранее Лариса Алексеева дала советы тем, кто страдает о невыносимой жары.
"До конца этой недели преимущественно без осадков. А на следующей неделе, с 15 июля, в отдельные дни будут кратковременные дожди", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Эксперт объяснила, что засушливой погоды, как в 2010 году в столичном регионе и ЦФО не предвидится.
Синоптик отметила, что климат в Москве становится заметно теплее. Научный прогноз говорит о том, что Москва через 60 лет климатически будет похож на Краснодар.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.