Ученые доказали связь между IQ и генетикой

PID: у биологических близнецов значение IQ со временем меняется почти одинаково

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Коэффициент интеллекта (IQ) человека в значительной мере определяется генетическими факторами. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, опубликовавшие результаты своего исследования в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, CC BY-SA 4.0

Исследование базировалось на многолетнем эксперименте с участием однояйцевых близнецов, которые воспитывались в разных семьях.

Однояйцевые, или монозиготные, близнецы особенно интересны для ученых, так как они обладают идентичным генетическим материалом, в отличие от разнояйцевых близнецов, которые имеют лишь 50% общего генома.

Эксперимент включал три группы: монозиготные близнецы из Китая, воспитывавшиеся раздельно, близнецы из Дании, также выросшие в разных условиях, и "виртуальные близнецы" — сводные братья и сестры одного возраста, которые воспитывались вместе, но не имеют биологического родства.

Интеллект участников измерялся дважды с использованием теста IQ Векслера, соответствующего их возрасту.

Результаты показали, что у китайских близнецов, воспитывавшихся раздельно, со временем показатели IQ становились более схожими.

Различия в IQ внутри пар уменьшились с 11,93 балла при первом тестировании до 7,93 балла при втором. Это указывает на то, что с возрастом генетическая составляющая оказывает всё большее влияние на интеллект, несмотря на разные условия воспитания.

Похожие результаты наблюдались и у датских близнецов, воспитывавшихся отдельно: их корреляция IQ возросла с 0,64 при первом тесте до 0,74 при втором.

В отличие от близнецов, виртуальные близнецы демонстрировали снижение сходства IQ со временем. Корреляция их оценок IQ снизилась с 0,30 до 0,11, что свидетельствует о том, что влияние общей среды на интеллект уменьшается с возрастом.

Таким образом, исследование показало, что хотя уровень интеллекта может изменяться со временем, характер и степень этих изменений во многом зависят от генетики.