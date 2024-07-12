Ученые доказали связь между IQ и генетикой

Коэффициент интеллекта (IQ) человека в значительной мере определяется генетическими факторами. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, опубликовавшие результаты своего исследования в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).
Исследование базировалось на многолетнем эксперименте с участием однояйцевых близнецов, которые воспитывались в разных семьях.
Однояйцевые, или монозиготные, близнецы особенно интересны для ученых, так как они обладают идентичным генетическим материалом, в отличие от разнояйцевых близнецов, которые имеют лишь 50% общего генома.
Эксперимент включал три группы: монозиготные близнецы из Китая, воспитывавшиеся раздельно, близнецы из Дании, также выросшие в разных условиях, и "виртуальные близнецы" — сводные братья и сестры одного возраста, которые воспитывались вместе, но не имеют биологического родства.
Интеллект участников измерялся дважды с использованием теста IQ Векслера, соответствующего их возрасту.
Результаты показали, что у китайских близнецов, воспитывавшихся раздельно, со временем показатели IQ становились более схожими.
Различия в IQ внутри пар уменьшились с 11,93 балла при первом тестировании до 7,93 балла при втором. Это указывает на то, что с возрастом генетическая составляющая оказывает всё большее влияние на интеллект, несмотря на разные условия воспитания.
Похожие результаты наблюдались и у датских близнецов, воспитывавшихся отдельно: их корреляция IQ возросла с 0,64 при первом тесте до 0,74 при втором.
В отличие от близнецов, виртуальные близнецы демонстрировали снижение сходства IQ со временем. Корреляция их оценок IQ снизилась с 0,30 до 0,11, что свидетельствует о том, что влияние общей среды на интеллект уменьшается с возрастом.
Таким образом, исследование показало, что хотя уровень интеллекта может изменяться со временем, характер и степень этих изменений во многом зависят от генетики.
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