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Древние тайны: как чума изменила ход истории Европы

Анализ ДНК показывает, что чума была причиной упадка фермеров каменного века

2:50
Наука

Исследование древней ДНК из костей и зубов указывает на возможную роль чумы в снижении численности населения в каменном веке. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что чума могла существенно сократить население Европы задолго до известных эпидемий в Средние века.

Анализ ДНК показывает, что чума была причиной упадка фермеров каменного века
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

В XIV веке в Европе эпидемия чумы, известная как "Черная смерть", уничтожила почти треть населения. Однако, согласно новому исследованию Копенгагенского университета, чума появилась в Скандинавии несколько тысяч лет ранее и могла вызвать эпидемию.

Ученые из Института Глоуба совместно с исследователями из Гетеборгского университета в Швеции проанализировали ДНК из древних зубов и костей 108 человек, умерших 5000 лет назад. Анализы показали, что 18 из этих людей (17%) были инфицированы чумой на момент смерти. По словам постдока Фредерика Сирсхольма, возглавлявшего анализ, самый молодой штамм чумы имел эпидемический потенциал.

Это означает, что чума могла способствовать демографическому спаду в конце неолита, что привело к исчезновению значительной части земледельческого населения в Скандинавии и Северо-Западной Европе.

"Хотя мы пока не можем доказать, что чума была основной причиной спада, сам факт, что это возможно, имеет большое значение," — отметил Сирсхольм.

Анализы проводились с использованием метода "глубокого дробовика", который позволяет извлекать подробную информацию из сильно поврежденной древней ДНК. Исследователи изучали как семейные связи, так и заболевания у древних людей. Соавтор исследования Мартин Сикора отметил, что удалось провести комплексное картирование родословных чумы и других микробов, а также получить картину социальной организации того времени.

Обнаружение чумы у 17% проанализированных людей свидетельствует о ее распространенности в Скандинавии в конце каменного века. В одной из исследованных семей было зафиксировано не менее трех вспышек чумы на протяжении шести поколений.

Карл-Йоран Шёгрен из Гетеборгского университета подчеркнул, что благодаря анализу ДНК теперь можно более точно определить родственные связи между людьми, чьи останки были найдены в мегалитических гробницах.

Сирсхольм считает, что новые данные опровергают теории, предполагавшие, что сокращение популяции не могло быть вызвано чумой. Вспышки инфекционных заболеваний, включая чуму, были возможными причинами демографического спада в конце неолита, и теперь предположение о неспособности чумы вызвать эпидемию утратило актуальность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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