Апокалипсис на подходе: солнечные бури могут отключить электричество по всему миру

FASS: Последствия солнечных бурь для Земли могут быть серьезными

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из университетов штатов Колорадо и Мэриленд совместно с экспертами NASA провели исследование, которое показало, что солнечные бури представляют угрозу не только для орбитальных спутников и систем связи, но и могут нарушить работу критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Согласно публикации в Frontiers in Astronomy and Space Sciences (FASS), причиной возникновения полярных сияний и геомагнитно-индуцированных токов являются одни и те же факторы космической погоды.

Полярные сияния возникают из-за двух процессов: частицы, выбрасываемые Солнцем, достигают магнитного поля Земли и вызывают геомагнитную бурю, либо космическое излучение сжимает магнитное поле Земли.

Эти же источники создают геомагнитно-индуцированные токи, способные повредить электрическую инфраструктуру. Ученые исследовали влияние ударов под разными углами и в разное время суток на эти токи.

Исследование показало, что большинство фронтальных ударов приводят к более высоким пикам геомагнитно-индуцированных токов. Эти эффекты проявляются сразу после удара и продолжаются во время последующей мини-бури.

Ученые научились предсказывать углы этих ударов примерно за два часа до их возникновения, что позволяет включать защиту для электросетей и другой уязвимой инфраструктуры до достижения космическим штормом своего пика, подводят итог эксперты.