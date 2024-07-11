Землю могут окружать таинственные темные кометы

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Icarus: до 60% околоземных объектов может оказаться темными кометами

2:01
Наука

Международная команда астрономов из США, Чехии и Италии пришла к выводу, что более половины объектов в околоземном космосе могут быть так называемыми темными кометами — малоизученным видом астероидов. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Icarus.

Icarus: до 60% околоземных объектов может оказаться темными кометами
Фото: Wikimedia Commons by Nielander, CC0

Темные кометы представляют собой загадку, так как обладают характеристиками как астероидов, так и комет.

Астероиды — это каменистые тела без льда, которые вращаются по орбите ближе к Солнцу, обычно в пределах так называемой ледяной линии. Это означает, что они находятся достаточно близко к Солнцу, чтобы любой лед на них сублимировался, то есть превращался из твердого состояния в газообразное.

Кометы — это ледяные тела, которые демонстрируют размытую кому или кометное облако из частиц льда и пыли. Кроме того, кометы обычно испытывают небольшие ускорения, вызванные сублимацией льда, называемые негравитационными ускорениями.

Команда исследовала семь темных комет и подсчитала, что от 0,5% до 60% всех околоземных объектов могут быть темными кометами, которые не имеют ком, но проявляют негравитационные ускорения.

Для определения происхождения этой популяции темных комет ученые создали динамические модели, которые приписывали негравитационные ускорения объектам из разных групп. Затем они смоделировали траектории этих объектов с учетом негравитационных ускорений на протяжении 100 тысяч лет.

Специалисты обнаружили, что многие из этих объектов оказались в местах, где сейчас находятся темные кометы, и выяснили, что наиболее вероятным местом их происхождения является главный пояс астероидов.

Исследование также показало, что остальные темные кометы, вероятно, прибыли из внутренней полосы пояса астероидов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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