Наука разоблачает миф: Марс был менее пригоден для жизни, чем мы думали

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CEE: Марс, вероятно, имел холодное и ледяное прошлое

3:16
Наука

Вопрос о существовании жизни на Марсе долгое время волновал ученых и общественность. Важным аспектом является понимание прошлого климата этой планеты: была ли она теплой и влажной, с морями и реками, подобными земным, или же холодной и ледяной, что делает ее менее пригодной для жизни, как мы ее знаем? Новое исследование предполагает второй вариант, находя сходства между марсианскими почвами и почвами в холодном субарктическом климате канадского Ньюфаундленда.

CEE: Марс, вероятно, имел холодное и ледяное прошлое
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, исследование искало земные почвы, схожие с материалами кратера Гейла на Марсе. Ученые изучают почвы, чтобы понять историю окружающей среды, так как минералы могут раскрыть эволюцию ландшафта.

Анализ почв кратера Гейла, датируемых 3-4 миллиардами лет назад, когда на Марсе было много воды, может помочь ответить на вопросы о климате этой планеты. Это время совпадает с периодом, когда на Земле появилась жизнь.

Энтони Фельдман, почвовед и геоморфолог из DRI, отмечает, что хотя прямых аналогов марсианской поверхности не существует, можно использовать земные тенденции для экстраполяции на марсианские условия.

Марсоход Curiosity исследует кратер Гейла с 2011 года и обнаружил значительное количество рентгеноаморфных материалов, которые не имеют типичной кристаллической структуры и трудно охарактеризовать традиционными методами. Эти материалы, по словам Фельдмана, напоминают "желе" и содержат смесь элементов и химических веществ, скользящих друг мимо друга.

Химический анализ образцов почвы и горных пород показал, что аморфные материалы богаты железом и кремнием, но бедны алюминием. Дополнительное понимание формирования и сохранения этих материалов на Земле поможет ответить на вопросы о Марсе.

Фельдман и его коллеги исследовали три места на Земле: плато национального парка Грос-Морн в Ньюфаундленде, горы Кламат в Северной Калифорнии и западную Неваду, в поисках серпентиновых почв, схожих с рентгеноаморфным материалом в кратере Гейла.

Данные о количестве осадков, снега и температуре из этих мест помогли понять условия, способствующие формированию и сохранению аморфного материала. Субарктический климат Ньюфаундленда произвел химически схожие материалы без кристаллической структуры, в отличие от более теплых условий Калифорнии и Невады.

Фельдман подчеркивает, что для формирования таких материалов нужна вода, а для их сохранения необходимы холодные температуры. Аморфный материал считается относительно нестабильным, но холодные условия замедляют его реакцию, позволяя материалам сохраняться в течение геологических времен.

Это исследование улучшает наше понимание климата Марса, показывая, что обилие аморфного материала в кратере Гейла соответствует субарктическим условиям, подобным исландским.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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