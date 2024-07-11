Ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте

Nature: молекула LK-2 защитила мозг мышей от повреждения при инсульте

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Молекула LK-2 способна защитить нервные клетки мозга во время инсульта и предотвратить повреждения головного мозга, как показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Ишемический инсульт возникает, когда кровоснабжение части мозга прекращается из-за тромба. В результате этого повышается уровень глутамата, который вызывает гиперактивацию рецепторов NMDAR на поверхности мозговых клеток. Это приводит к поступлению кальция в клетки, что их повреждает.

Ранее ученые разработали препараты для блокировки NMDAR, но они вызывали серьезные побочные эффекты, такие как психоз и когнитивные нарушения.

В новом исследовании ученые обнаружили, что глутамат также воздействует на ионные каналы ASIC, которые, как и NMDAR, способствуют проникновению кальция в мозговые клетки. Для блокирования ASIC была создана молекула LK-2. Она уменьшила приток кальция в клетки и снизила последствия инсульта у мышей.

При этом LK-2 не влияло на NMDAR или важные функции мозга, что делает ее перспективной основой для создания лекарства, способного защищать клетки во время инсульта.