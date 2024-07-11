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Уникальный кактус Ки-Ларго: последняя жертва повышения уровня моря в США

В США обнаружена первая жертва вымирания из-за повышения уровня моря

1:24
Наука

Исследователи сообщили, что древовидный кактус Ки-Ларго, обнаруженный в 1992 году и обитающий в небольших популяциях на островах Флорида-Кис, является единственным видом, исчезнувшим в Соединенных Штатах из-за повышения уровня моря.

В США обнаружена первая жертва вымирания из-за повышения уровня моря
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

Этот вид столкнулся с множеством угроз, включая проникновение соленой воды, эрозию почвы и воздействие травоядных млекопитающих.

К 2021 году популяция этого кактуса сократилась до шести уязвимых экземпляров. Это заставило ученых переселить оставшиеся растения за пределы их естественной среды обитания для сохранения вида. Дженнифер Посли, директор Регионального департамента охраны природы, отметила, что кактус Ки-Ларго служит индикатором для оценки реакции других прибрежных растений на изменение климата.

Хотя кактусы Ки-Ларго продолжают расти на некоторых карибских островах, антропогенное изменение климата продолжает угрожать их выживанию, способствуя повышению уровня моря.

Эти растения могут достигать более 20 футов в высоту, их кремовые цветы с отчетливым чесночным ароматом привлекают опылителей, а ярко-красные и фиолетовые плоды привлекают птиц и млекопитающих.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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