Инновационную противопожарную пропитку сравнили с магазинной

В ПНИПУ разработали экологичную огнезащиту для древесины

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработан новый антипирен — состав для пропитки древесины для её защиты от возгорания, сообщает пресс-служба заведения в четверг.

Фото: Freepik by photoroyalty, PDM

Дерево могло бы быть лучшим стройматериалом, но противопожарная обработка, без которой не обойтись, сводит на нет всю его экологичность. Пермские учёные решили эту проблему.

Они сделали состав для пропитки из клея ПВА, 5% раствора канифоли в дибутилфталате и жидкого стекла — то есть из совершенно безопасных ингредиентов.

Разработка уже испытана — ею пропитали еловые бруски, высушили их на протяжении 24 часов, а потом жгли газовой горелкой. "Во время проведения испытания было видно, что готовый материал образует на поверхности защитное покрытие, которое рассеивает пламя. Образец не горел, лишь немного покрылся нагаром", — рассказал Никита Пахоруков, магистр кафедры механики композиционных материалов и конструкций ПНИПУ.

Затем исследователи сравнили своё детище с покупным составом. "Мы пропитали образцы двумя составами при разных условиях: высокая температура, ультразвуковое воздействие, увеличение времени пропитки. Выяснилось, что ультразвук улучшает огнезащитные свойства древесины с новым составом примерно на 30% по сравнению с выдержкой в горячей ванне, и на 50% — при комнатной температуре", — сообщил доцент Павел Писарев с кафедры механики композиционных материалов и конструкций ПНИПУ, исполняющий обязанности её заведующего.

Противопожарную защиту проверят на морозостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому и механическому воздействию, и в случае успешных результатов она станет коммерческим продуктом.