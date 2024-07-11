Срочное предупреждение: две мощные вспышки на Солнце

ИПГ сообщил о двух солнечных вспышках класса M с утра 11 июля

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова объявил предупреждение из-за двух мощных вспышках на Солнце утром в четверг.

Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, PDM

11 июля в 09.25 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S10W10) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 15 минут.

11 июля в 07.17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3745 (S20W56) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 34 минуты.

Оба события привели к нарушениям КВ-радиосвязи.

Интегральная солнечная активность сохраняется по-прежнему высокой, вспышечная — умеренной.

По прогнозам ИПГ, 11-12 июля геомагнитное поле останется спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Впрочем, как недавно выяснили американские учёные, это зависит от слишком многих факторов, и при неблагоприятном стечении обстоятельств удары солнечного ветра могут наделать бед на Земле.