Срочное предупреждение: две мощные вспышки на Солнце

Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова объявил предупреждение из-за двух мощных вспышках на Солнце утром в четверг.
Оба события привели к нарушениям КВ-радиосвязи.
Интегральная солнечная активность сохраняется по-прежнему высокой, вспышечная — умеренной.
По прогнозам ИПГ, 11-12 июля геомагнитное поле останется спокойным с отдельными периодами неустойчивости.
Впрочем, как недавно выяснили американские учёные, это зависит от слишком многих факторов, и при неблагоприятном стечении обстоятельств удары солнечного ветра могут наделать бед на Земле.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.