В Самаре готов к полёту наноспутник со сверхчувствительной оптикой — 7 метров на пиксель

В Самарском университете им. С. П. Королёва при участии входящей в Sitronics Group компании "Спутникс" изготовили наноспутник (кубсат) с гиперспектрометром с разрешением всего 7 метров на пиксель, передаёт ТАСС в четверг.
"Это можно по праву назвать рекордным показателем для такого компактного прибора и это примерно в десятки раз выше аналогичного показателя первого отечественного гиперспектрометра для кубсатов", — не скрывает гордости профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.
"До сих пор ни одной такой сверхчувствительной системы в интеграции с кубсатом на орбите не испытывалось", — вторит ему гендиректор "Спутникс" Владислав Иваненко.
По его словам, наноспутник прошёл стендовые испытания в лаборатории и отправится на орбиту в конце этого года.
О задачах спутника рассказал исполнительный вице-президент Sitronics Group Сергей Ткаченко "Гиперспектральное "зрение" позволит эффективно вести экологический мониторинг, следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных посевов, выявлять невидимые для человека характеристики и свойства", — пояснил он.
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