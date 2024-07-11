В Самаре готов к полёту наноспутник со сверхчувствительной оптикой — 7 метров на пиксель

В России создан кубсат для гиперспектральной съемки Земли с разрешением всего 7 м

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В Самарском университете им. С. П. Королёва при участии входящей в Sitronics Group компании "Спутникс" изготовили наноспутник (кубсат) с гиперспектрометром с разрешением всего 7 метров на пиксель, передаёт ТАСС в четверг.

Фото: Самарский университет им. Королёва is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

"Это можно по праву назвать рекордным показателем для такого компактного прибора и это примерно в десятки раз выше аналогичного показателя первого отечественного гиперспектрометра для кубсатов", — не скрывает гордости профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов. "До сих пор ни одной такой сверхчувствительной системы в интеграции с кубсатом на орбите не испытывалось", — вторит ему гендиректор "Спутникс" Владислав Иваненко.

По его словам, наноспутник прошёл стендовые испытания в лаборатории и отправится на орбиту в конце этого года.

О задачах спутника рассказал исполнительный вице-президент Sitronics Group Сергей Ткаченко "Гиперспектральное "зрение" позволит эффективно вести экологический мониторинг, следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных посевов, выявлять невидимые для человека характеристики и свойства", — пояснил он.