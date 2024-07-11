Бегемоты умеют "летать": раскрыты невероятные способности огромных животных

Учёные обнаружили, что бегемоты могут зависать в воздухе при беге

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании обнаружили, что бегемоты обладают способностью к полету, хотя и не так, как птицы или белки-летяги.

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Эти животные могут на короткое время зависать в воздухе, что является естественным для них поведением при движении по суше на высокой скорости.

Исследование бега и "полета" бегемотов осложняется тем, что они большую часть времени проводят в воде, а на суше бегут чаще всего с агрессивными целями, делая их изучение опасным. Ранее ученые основывались на моделях движения других крупных животных, таких как слоны и носороги.

Для копытных, к которым относятся бегемоты, взмывание в воздух на доли секунды при движении рысью является нормой. Однако, если для легкой лошади с длинными ногами это не представляет трудности, то для бегемота весом более 1,5 тонн это кажется невероятным. Исследования показали, что бегемоты, двигаясь рысью, проводят 15 % своего шага в воздухе, что составляет примерно 0,3 секунды за раз, сообщает Техкульт.

Разозленный бегемот может развивать скорость до 30 км/ч и при этом почти всегда бежит рысью, независимо от скорости. Этот уникальный эволюционный навык позволяет бегемотам доминировать не только в воде, но и на суше, обеспечивая им дополнительное преимущество в борьбе за выживание.