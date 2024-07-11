Учёные опровергли главную идею Эйнштейна о создании чёрной дыры из света

Исследование показало невозможность создания чёрной дыры из света

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи установили, что создать черную дыру исключительно с помощью энергии света невозможно, несмотря на то, что теория относительности Эйнштейна предполагает такую возможность.

Фото: ESA

Черные дыры, являющиеся массивными и плотными объектами, образуются при гибели крупных звезд, и их гравитация столь велика, что даже свет не может вырваться наружу. Существует гипотеза о возможности создания черной дыры, называемой кугельблиц, через огромную концентрацию электромагнитного излучения, такого как свет. Несмотря на отсутствие массы, частицы света обладают энергией, которая искривляет пространство-время и создает гравитацию.

Тем не менее, теория относительности хотя и допускает возможность создания кугельблица, не объясняет квантовые явления. Для изучения влияния квантовых эффектов на образование кугельблица физики обратились к эффекту Швингера, который описывает превращение части энергии света в пары электрон-позитрон при высокой концентрации света.

Расчеты показали, что скорость образования пар электрон-позитрон в электромагнитном поле превышает скорость восполнения энергии этого поля, что делает создание кугельблица невозможным. Свет никогда не достигает необходимого уровня энергии для создания черной дыры, поэтому кугельблиц не может возникнуть ни в естественных условиях Вселенной, ни в лабораторных экспериментах, сообщает Хайтек.

Это открытие имеет важные последствия, ограничивая известные космологические модели, предполагавшие существование кугельблицов. Однако ученые считают, что квантовые эффекты могут быть использованы для решения проблем, связанных с гравитацией, и для получения более точной информации о структуре Вселенной.