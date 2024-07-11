Новый китайский радар отслеживает гиперзвуковые ракеты с поразительной точностью

Учёные из Китая создали радар для отслеживания гиперзвуковых ракет

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей под руководством профессора Чжэн Сяопина из Университета Цинхуа разработала радар, способный с высокой точностью отслеживать 10 гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью М=20 (приблизительно 24 500 километров в час), и выявлять ложные цели.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

Во время моделирования и испытаний радар продемонстрировал ошибку в оценке расстояния до ракеты всего 28 сантиметров при скорости около семи километров в секунду и точность оценки скорости ракеты 99,7%. Ранее такие показатели считались недостижимыми.

В конструкцию радара были включены лазеры, что позволило радиолокационной системе генерировать и обрабатывать более сложные микроволновые сигналы и точно измерять высокоскоростные объекты. Новый радар способен обнаруживать объекты на дальности свыше 600 километров, сообщает Naked Science.

Этот прогресс в радиолокационных технологиях может способствовать ускорению гонки по созданию гиперзвукового оружия.