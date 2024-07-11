Новый китайский радар отслеживает гиперзвуковые ракеты с поразительной точностью

Группа исследователей под руководством профессора Чжэн Сяопина из Университета Цинхуа разработала радар, способный с высокой точностью отслеживать 10 гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью М=20 (приблизительно 24 500 километров в час), и выявлять ложные цели.
Во время моделирования и испытаний радар продемонстрировал ошибку в оценке расстояния до ракеты всего 28 сантиметров при скорости около семи километров в секунду и точность оценки скорости ракеты 99,7%. Ранее такие показатели считались недостижимыми.
В конструкцию радара были включены лазеры, что позволило радиолокационной системе генерировать и обрабатывать более сложные микроволновые сигналы и точно измерять высокоскоростные объекты. Новый радар способен обнаруживать объекты на дальности свыше 600 километров, сообщает Naked Science.
Этот прогресс в радиолокационных технологиях может способствовать ускорению гонки по созданию гиперзвукового оружия.
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