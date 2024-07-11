Найдено решение жилищного кризиса: восьмиместный дом, собираемый за 10 минут

Компания CMAX Systems представила быстро возводимое жилье за $8000

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Жилищный кризис в США привел к росту интереса к дешевым мобильным сооружениям, изначально спроектированным как временное жилье, но теперь рассматриваемым как постоянное.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Компания CMAX Systems стала одной из ведущих в этой отрасли, предложив уникальный "дом-из-коробки". Эта конструкция весит всего 150 кг, может перевозиться в кузове пикапа и устанавливаться двумя людьми за 10 минут, вмещая до восьми жильцов.

Изначально CMAX проектировался как быстро возводимое жилье для зон бедствий, временное убежище для беженцев, а также мобильное здание для военных и спасателей. Он имеет жесткую основу с регулируемыми стойками для установки на неровной поверхности. Это каркас, на который можно добавить различные компоненты, такие как кондиционер, солнечные панели, очистители воды, холодильник и медицинское оборудование.

Жильцы размещаются в раздвижных боковых отсеках с гибкими, но прочными и водонепроницаемыми стенками. В развернутом виде CMAX имеет размеры 5,8×2,25 м и высоту 2,2 м. Конструкция оборудована естественной вентиляцией и может быть герметизирована для использования как мобильная лаборатория для работы с опасными веществами, сообщает Техкульт.

Стоимость CMAX составляет всего $8000, что делает его конкурентоспособным по сравнению с традиционными американскими жилыми трейлерами. Однако в настоящее время существуют определенные сложности с приобретением этих мобильных зданий.

Foldable Shelter for Complex Emergencies