Найдено решение жилищного кризиса: восьмиместный дом, собираемый за 10 минут

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Компания CMAX Systems представила быстро возводимое жилье за $8000

1:43
Наука

Жилищный кризис в США привел к росту интереса к дешевым мобильным сооружениям, изначально спроектированным как временное жилье, но теперь рассматриваемым как постоянное.

Компания CMAX Systems представила быстро возводимое жилье за 00
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Компания CMAX Systems стала одной из ведущих в этой отрасли, предложив уникальный "дом-из-коробки". Эта конструкция весит всего 150 кг, может перевозиться в кузове пикапа и устанавливаться двумя людьми за 10 минут, вмещая до восьми жильцов.

Изначально CMAX проектировался как быстро возводимое жилье для зон бедствий, временное убежище для беженцев, а также мобильное здание для военных и спасателей. Он имеет жесткую основу с регулируемыми стойками для установки на неровной поверхности. Это каркас, на который можно добавить различные компоненты, такие как кондиционер, солнечные панели, очистители воды, холодильник и медицинское оборудование.

Жильцы размещаются в раздвижных боковых отсеках с гибкими, но прочными и водонепроницаемыми стенками. В развернутом виде CMAX имеет размеры 5,8×2,25 м и высоту 2,2 м. Конструкция оборудована естественной вентиляцией и может быть герметизирована для использования как мобильная лаборатория для работы с опасными веществами, сообщает Техкульт.

Стоимость CMAX составляет всего $8000, что делает его конкурентоспособным по сравнению с традиционными американскими жилыми трейлерами. Однако в настоящее время существуют определенные сложности с приобретением этих мобильных зданий.

Foldable Shelter for Complex Emergencies
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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