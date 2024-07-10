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Экологическая катастрофа угрожает Чёрному морю: паразиты уничтожают популяции мидий

Зелёные микроводоросли угрожают популяции мидий в Чёрном море

1:32
Наука

Зеленые микроводоросли рода Coccomyxa, которые уже стали проблемой в других морях России, теперь угрожают популяции мидий в российских водах Черного моря, сообщает пресс-служба ФИЦ "Институт биологии южных морей" РАН.

Зелёные микроводоросли угрожают популяции мидий в Чёрном море
Фото: unsplash.com by Adrien Sala adriensala, PDM

Эти микроводоросли представляют все большую угрозу для двустворчатых моллюсков, вызывая поражения раковины и воспалительные процессы в мягких тканях, что сокращает продолжительность их жизни. В России Coccomyxa становятся серьезной проблемой в Японском и Белом морях, где поражены мидии, гребешки и анадары. Это особенно тревожно для марикультурных хозяйств в Крыму и Севастополе, так как многие виды моллюсков завозят из регионов, где распространена эта паразитарная микроводоросль, что повышает риск ее занесения в Черное море, сообщает ТАСС.

Сообщается, что случаи выявления паразита у новых видов двустворчатых моллюсков фиксируются по всему миру, однако программы по его выявлению отсутствуют. Ученые института получили грант Российского научного фонда для проведения комплексной оценки характеристик Coccomyxa parasitica и ее адаптации в новой среде, включая Черное море.

Результаты этой работы могут помочь прогнозировать распространение паразита и разработать рекомендации по его выявлению и профилактике заражений, что обеспечит безопасность для крымских ферм, занимающихся производством мидий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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