Найден способ удешевить авиаперелёты и повысить их безопасность: новая математическая модель

Учёные разработали модель для повышения точности изготовления деталей авиадвигателей

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Разработанная учеными ОмГТУ математическая модель повысит точность изготовления деталей авиадвигателей из титановых и алюминиевых сплавов, что позволит сократить количество брака, повысить производительность производства и сделать авиаперевозки более доступными и безопасными.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Производители авиационной техники стремятся уменьшить массу деталей, но это часто приводит к снижению их жесткости и увеличению брака. Применение легких, но прочных материалов, таких как титановые и алюминиевые сплавы, также вызывает проблемы с жесткостью и сложностью обработки, что увеличивает количество дефектной продукции и время производства.

Учёные ОмГТУ нашли способ уменьшить количество бракованных деталей без снижения производительности, учтя все факторы, влияющие на точность обработки: силы резания, силы закрепления и остаточные напряжения в материале. На основе этой информации они создали математическую модель, позволяющую рассчитать оптимальные режимы обработки для каждой детали. Экспериментальные исследования показали, что расхождение между расчетными значениями погрешности и фактическими значениями не превышало 10%, сообщает РИА Новости.

Модель ОмГТУ позволяет точно прогнозировать возможные погрешности обработки и заранее вносить коррективы, в отличие от других исследований, которые учитывают не все факторы или фокусируются на обеспечении точности небольших деталей.

В будущем планируется использовать модель для визуализации процессов изменения формы и размеров нежестких деталей, а также для качественной и количественной оценки погрешностей, что позволит исключить брак на этапе подготовки производства.