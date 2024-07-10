Жара убивает городских жителей почти в три раза чаще, чем сельских: названа причина

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Жара увеличивает смертность в мегаполисах на 46%

2:14
Наука

Российские демографы изучили влияние волн жары на избыточную смертность в разных типах населенных пунктов, обнаружив, что в мегаполисах этот показатель вырастает на 46%, тогда как в сельской местности он увеличивается примерно на 17%.

Жара увеличивает смертность в мегаполисах на 46%
Фото: Freepik by master1305, PDM

Учёные проанализировали данные о смертности и температуре воздуха, выявив, что уже через неделю после начала жары избыточная смертность заметно возрастает. Михаил Максименко, научный сотрудник института, рекомендует уезжать из мегаполисов или использовать кондиционеры во время таких волн.

Исследование было основано на анализе последствий аномальной жары летом 2010 года, которая затронула многие регионы России, включая Московскую область, Черноземье и Волго-Вятский регион. В этот период установились высокие температуры и произошли лесные и торфяные пожары, негативно повлиявшие на здоровье населения. Ученые выяснили, что жители крупных городов страдали больше, чем жители сельской местности, из-за формирования "островов тепла" в мегаполисах, где температура воздуха может быть на 7 градусов выше, чем в сельской местности.

Для создания модели избыточной смертности исследователи использовали спутниковые данные о температуре, информацию Росстата о смертности, а также ретроспективные данные о температуре и загрязнении воздуха за 2005-2009 годы. На основе этих данных они смоделировали ожидаемую избыточную смертность 2010 года и сравнили ее с фактическими показателями. Выяснилось, что в городах с населением более полумиллиона человек рост избыточной смертности составил 46%, в то время как в сельской местности этот показатель увеличился на 17%.

Наиболее сильное влияние жары наблюдалось в Москве, где пиковый прирост смертности в отдельные недели превышал 150%. Ученые подчеркнули необходимость учитывать эти различия при разработке мер по противодействию погодным аномалиям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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