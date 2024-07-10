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Учёные изучают серебристые облака, потому что они отражают структуру приливов и гравитационных волн

Серебристые облака видны в северных широтах 50-70°, сообщил физик Васильев

1:17
Наука

В Институте солнечно-земной физики СО РАН в Иркутске рассказали об изучении серебристых облаков, самых высоких и крайне разрежённых, которые видны только летом.

Серебристые облака видны в северных широтах 50-70°, сообщил физик Васильев
Фото: Московский планетарий by Александр Молоствов, PDM

"Летом мезопауза (а это высота 90-100 км) становится самым холодным местом на Земле, температура там опускается до -100…-120 °C и даже ниже, и именно по этой причине там возникают серебристые облака, когда водяные пары при низком давлении начинают замерзать", — объяснил заместитель директора по научно-исследовательской работе ИСЗФ СО РАН кандидат физико-математических наук Роман Васильев.

Серебристые облака не видны ни в низких, ни в высоких широтах, вероятнее всего их наблюдение в полосе 50-70° северной широты, добавил он.

Серебристые облака — ценный источник научных сведений. "Облака отражают структуру приливов и гравитационных волн в верхней атмосфере", — отметил учёный.

Анализируя место и время их появления, в том числе со спутников, можно уточнить физико-химические условия в верхней атмосфере, что помогает в оценке последствий изменений климата, заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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