NASA обещала изменить авиацию: конструирование новых самолётов станет дешевле и быстрее

NASA рассказала о разработке импульсного лазера для аэрокосмических испытаний

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Первый полёт Boeing 737 совершён ещё в 1967 году, а он до сих пор эксплуатируется. Проблема авиастроения — сложнейшие процедуры сертификации новых моделей самолётов, длительные и дорогостоящие. NASA утверждает, что нашла решение.

Фото: Flickr by DearEdward from New York, NY, USA, CC BY 2.0

Безопасность космических кораблей и коммерческих авиалайнеров проверяют при помощи лазерных измерительных систем в аэродинамической трубе. С 1980-х там применяются лазеры, способные вспыхивать не более 10 раз в секунду. Этот процесс подобен серийной фотосъёмке.

Получаемые таким образом данные недостаточно точны — за 1/10 секунды воздух успевает далеко сдвинуться. Но — крайне важны, потому что от них зависит устойчивость самолёта в условиях турбулентности.

В конце 1990-х лазеры усовершенствовались настолько, что стали позволять проводить видеосъёмку вместо серийной фотосъёмки. NASA финансировала работы по созданию импульсной лазерной системы для аэродинамических испытаний.

Госконтракты с NASA и ВВС США на 15 миллионов долларов помогли небольшой фирме Spectral Energies в Биверкрике, штат Огайо, разработать установку высокоскоростной двухцветной термометрии на основе импульсного лазера. Она обеспечивает трёх- и четырёхмерное (т. е. три пространственные координаты и время) измерение температуры воздушных потоков. Данные визуализируются, что упрощает их использование.

NASA купила две таких системы для своих аэрокосмических применений. Они также доступны к приобретению коммерческими заказчиками, такими, как производители самолётов.