Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена хирурга Хайдарова Сильваши едва не потеряла третьего ребёнка из-за стресса
Узнайте, какие кошки станут лучшими друзьями для детей
Пятерка самых необычных видов спорта
Названы причины, почему не стоит хранить разные виды сыра вместе
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов
Валерий Меладзе больше не поддерживает Украину и обещает родным вернуться в Россию
NASA обещала изменить авиацию: конструирование новых самолётов станет дешевле и быстрее

NASA рассказала о разработке импульсного лазера для аэрокосмических испытаний

1:51
Наука

Первый полёт Boeing 737 совершён ещё в 1967 году, а он до сих пор эксплуатируется. Проблема авиастроения — сложнейшие процедуры сертификации новых моделей самолётов, длительные и дорогостоящие. NASA утверждает, что нашла решение.

NASA рассказала о разработке импульсного лазера для аэрокосмических испытаний
Фото: Flickr by DearEdward from New York, NY, USA, CC BY 2.0

Безопасность космических кораблей и коммерческих авиалайнеров проверяют при помощи лазерных измерительных систем в аэродинамической трубе. С 1980-х там применяются лазеры, способные вспыхивать не более 10 раз в секунду. Этот процесс подобен серийной фотосъёмке.

Получаемые таким образом данные недостаточно точны — за 1/10 секунды воздух успевает далеко сдвинуться. Но — крайне важны, потому что от них зависит устойчивость самолёта в условиях турбулентности.

В конце 1990-х лазеры усовершенствовались настолько, что стали позволять проводить видеосъёмку вместо серийной фотосъёмки. NASA финансировала работы по созданию импульсной лазерной системы для аэродинамических испытаний.

Госконтракты с NASA и ВВС США на 15 миллионов долларов помогли небольшой фирме Spectral Energies в Биверкрике, штат Огайо, разработать установку высокоскоростной двухцветной термометрии на основе импульсного лазера. Она обеспечивает трёх- и четырёхмерное (т. е. три пространственные координаты и время) измерение температуры воздушных потоков. Данные визуализируются, что упрощает их использование.

NASA купила две таких системы для своих аэрокосмических применений. Они также доступны к приобретению коммерческими заказчиками, такими, как производители самолётов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов
Валерий Меладзе больше не поддерживает Украину и обещает родным вернуться в Россию
NASA рассказала о разработке импульсного лазера для аэрокосмических испытаний
Чем подкормить капусту для богатого урожая
Актриса Арзамасова показала квартиру в центре Москвы, где провела детство
Самостоятельный туризм в России набирает обороты
60-летний Николас Кейдж появился на публике с молодой женой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников