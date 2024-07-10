В Китае заработала "тёмная фабрика" по выпуску смартфонов, на которой трудятся только роботы

Xiaomi запускает фабрику под Пекином, на которой вообще нет живых работников, сообщил в понедельник основатель компании Лэй Цзюнь.
"Умная фабрика Xiaomi следующего поколения в Чанпине, Пекин, уже работает. Мы инвестировали 2,4 миллиарда юаней в этот завод площадью 81 000 кв. м, способный производить 10 миллионов флагманских телефонов в год. Здесь будут производиться новые Xiaomi MIX Fold 4 и MIX Flip", — написал он в X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).
Строго говоря, завод вовсю работает уже с февраля. Теперь его удалось превратить в "тёмную фабрику" (dark factory, по аналогии с дарксторами и дарк китчен) — полностью безлюдное производство.
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