В Китае заработала "тёмная фабрика" по выпуску смартфонов, на которой трудятся только роботы

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал запуск смарт-фабрики в Пекине

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Xiaomi запускает фабрику под Пекином, на которой вообще нет живых работников, сообщил в понедельник основатель компании Лэй Цзюнь.

Фото: Wikimedia Commons by N509FZ, CC BY-SA 4.0

"Умная фабрика Xiaomi следующего поколения в Чанпине, Пекин, уже работает. Мы инвестировали 2,4 миллиарда юаней в этот завод площадью 81 000 кв. м, способный производить 10 миллионов флагманских телефонов в год. Здесь будут производиться новые Xiaomi MIX Fold 4 и MIX Flip", — написал он в X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).

Строго говоря, завод вовсю работает уже с февраля. Теперь его удалось превратить в "тёмную фабрику" (dark factory, по аналогии с дарксторами и дарк китчен) — полностью безлюдное производство.

Изготовление продукции, контроль качества, обслуживание оборудования (включая обеспыливание воздуха на микронном уровне) автоматизированы на 100%.

Умная фабрика Xiaomi