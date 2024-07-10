Церемониальный храм возрастом 5000 лет обнаружен в Перу: находки относятся к периоду Моче

Археологи обнаружили древний храмовый комплекс в Перу

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Археологи из Министерства культуры Перу обнаружили древний церемониальный храмовый комплекс в Лос-Паредонес-де-ла-Отра-Банда, недалеко от Наски.

Фото: Arkeonews by Министерство культуры Перу, PDM

Лос-Паредонес служил административным центром во времена правления Топа Инки Юпанки (1471-1393 гг. н. э.). В ходе раскопок нашли первые свидетельства монументальной религиозной архитектуры, датируемые несколькими тысячелетиями до цивилизации инков.

Находки включают стены многоэтажного храма, построенного около 5000 лет назад из измельченной глины, лестницу для ритуалов и антропоморфную резьбу, изображающую фигуру с чертами различных животных. Также обнаружены захоронения со скелетами и подношениями, что указывает на проведение ритуалов жертвоприношения, сообщает Arkeonews.

Цветная роспись на стенах и другой найденный памятник, датируемый 600-700 гг. н. э., относятся к периоду Моче, известному своими человеческими жертвоприношениями и искусными храмами.