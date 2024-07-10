Китайский стартап Cosmoleap подняли на смех из-за копирования технологий SpaceX

В китайском секторе коммерческих космических компаний появился новый стартап под названием Cosmoleap (大航跃迁), который недавно представил рендеры своих будущих программ.
На официальном сайте компании были опубликованы проекты, включающие создание созвездия спутникового интернета, многоразовых ракет и башни обслуживания, способной ловить ускорители, сообщает Naked Science.
Несмотря на амбициозные планы, в социальных сетях новинки Cosmoleap уже вызвали усмешки, поскольку это не первый случай, когда китайские компании пытаются копировать технологии SpaceX.
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