Китайский стартап Cosmoleap подняли на смех из-за копирования технологий SpaceX

Китайский стартап Cosmoleap уличили в краже идей SpaceX

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В китайском секторе коммерческих космических компаний появился новый стартап под названием Cosmoleap (大航跃迁), который недавно представил рендеры своих будущих программ.

Фото: Naked Science by Cosmoleap, PDM

На официальном сайте компании были опубликованы проекты, включающие создание созвездия спутникового интернета, многоразовых ракет и башни обслуживания, способной ловить ускорители, сообщает Naked Science.

Несмотря на амбициозные планы, в социальных сетях новинки Cosmoleap уже вызвали усмешки, поскольку это не первый случай, когда китайские компании пытаются копировать технологии SpaceX.

Ранее сообщалось, что Илон Маск рассказал о планах SpaceX по колонизации Марса.