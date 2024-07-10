Найден древний храм со следами таинственных ритуалов и жестоких убийств: Кипр поразил археологов

На Кипре найден древнейший храм с артефактами и следами ритуалов

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Итальянская археологическая миссия из Сиенского университета обнаружила на Кипре храм возрастом 4000 лет, который является старейшим известным священным пространством на острове.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Раскопки, проведенные под руководством Луки Бомбардьери, раскрыли здание, напоминающее храм, встроенное в комплекс мастерских, что подчеркивает важную роль религии в жизни доисторических народов. В храме найден 2,30-метровый монолит, жаровня и амфора, свидетельствующие о ритуальных практиках, сообщает Arkeonews.

Комплекс, расположенный на вершине холма близ Лимассола, предлагал идеальные условия для ремесленничества с хорошей вентиляцией и доступом к воде. Останки молодой женщины с признаками насильственной смерти добавляют загадочности этому месту. Раскопки выявили значительные культурные и экономические связи древнего общества, отражающие переход к урбанизации.