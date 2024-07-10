Инженеры NASA создали устройство для строительства на Луне: узел LANCE готов к использованию

Разработан узел крепления LANCE для строительства на Луне

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа инженеров из NASA и Колорадской горной школы разработала узел крепления Lunar Attachment Node (LANCE), напоминающий обычный бульдозерный отвал, который можно легко закрепить на луноходе для строительных работ.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Изначально LANCE был создан для прототипа лунохода Chariot, построенного в 2007 году, когда NASA планировало начать строительство лунной базы в 2019 году. Несмотря на изменения в сроках программы освоения Луны, недавно было принято решение использовать в программе "Артемида" два лунохода для перемещения астронавтов, к которым можно будет прикрепить LANCE для строительства лунной инфраструктуры.

Инженеры NASA уже создали прототип LANCE для строительства дорог, посадочных площадок и защитных земляных сооружений на Луне. Прототип был успешно испытан на озере Мозес в США, где вулканический ил напоминает лунный реголит. LANCE показал отличные результаты, выровняв участок 25 на 25 метров и построив земляное заграждение, сообщает Naked Science.

Однако пока неясно, станет ли LANCE частью программы "Артемида" и будет ли использован для создания лунной базы.