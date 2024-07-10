Инженеры NASA создали устройство для строительства на Луне: узел LANCE готов к использованию

Группа инженеров из NASA и Колорадской горной школы разработала узел крепления Lunar Attachment Node (LANCE), напоминающий обычный бульдозерный отвал, который можно легко закрепить на луноходе для строительных работ.
Изначально LANCE был создан для прототипа лунохода Chariot, построенного в 2007 году, когда NASA планировало начать строительство лунной базы в 2019 году. Несмотря на изменения в сроках программы освоения Луны, недавно было принято решение использовать в программе "Артемида" два лунохода для перемещения астронавтов, к которым можно будет прикрепить LANCE для строительства лунной инфраструктуры.
Инженеры NASA уже создали прототип LANCE для строительства дорог, посадочных площадок и защитных земляных сооружений на Луне. Прототип был успешно испытан на озере Мозес в США, где вулканический ил напоминает лунный реголит. LANCE показал отличные результаты, выровняв участок 25 на 25 метров и построив земляное заграждение, сообщает Naked Science.
Однако пока неясно, станет ли LANCE частью программы "Артемида" и будет ли использован для создания лунной базы.
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