Открыта планета с запахом тухлых яиц и адской температурой: газовый гигант удивил учёных

Учёные обнаружили сероводород в атмосфере экзопланеты HD 189733 b

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые, используя данные телескопа "Джеймса Уэбба", обнаружили, что атмосфера горячего юпитера HD 189733 b насыщена сероводородом, который является легковоспламеняющимся бесцветным газом, выделяемым на Земле разлагающимися органическими веществами и вулканами.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Это открытие позволяет предположить, что атмосфера планеты имеет запах тухлых яиц.

Внешне HD 189733 b напоминает Землю и расположена в 64 световых годах от нас. Планета представляет собой газовый гигант, который вращается очень близко к своей звезде, находясь в 13 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу, что приводит к чрезвычайно короткому году, продолжающемуся всего два дня. Из-за этого температура на поверхности планеты достигает 925 градусов по Цельсию, сообщает Nature.

В ходе исследования ученые также определили содержание углекислого газа, кислорода, воды и тяжелых металлов в атмосфере экзопланеты.