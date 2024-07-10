Открыта планета с запахом тухлых яиц и адской температурой: газовый гигант удивил учёных

Ученые, используя данные телескопа "Джеймса Уэбба", обнаружили, что атмосфера горячего юпитера HD 189733 b насыщена сероводородом, который является легковоспламеняющимся бесцветным газом, выделяемым на Земле разлагающимися органическими веществами и вулканами.
Это открытие позволяет предположить, что атмосфера планеты имеет запах тухлых яиц.
Внешне HD 189733 b напоминает Землю и расположена в 64 световых годах от нас. Планета представляет собой газовый гигант, который вращается очень близко к своей звезде, находясь в 13 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу, что приводит к чрезвычайно короткому году, продолжающемуся всего два дня. Из-за этого температура на поверхности планеты достигает 925 градусов по Цельсию, сообщает Nature.
В ходе исследования ученые также определили содержание углекислого газа, кислорода, воды и тяжелых металлов в атмосфере экзопланеты.
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