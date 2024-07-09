Ваш гриль может быть взломан: эксперты обнаружили серьёзные уязвимости в популярных Traeger Grill D2

Специалисты компании Bishop Fox выявили несколько уязвимостей в Wi-Fi контроллере умного гриля Traeger Grill D2, позволяющем управлять грилем удалённо через мобильное устройство.
Эти уязвимости представляют серьёзную угрозу безопасности пользователей и включают:
Недостаточный контроль авторизации в API позволяет злоумышленникам управлять грилем другого пользователя. Компания Traeger уже выпустила обновление прошивки для решения этой проблемы, и подключенные к Интернету грили автоматически получат последние обновления, сообщает SecurityLab.
Также было обнаружено, что API GraphQL содержало операцию, раскрывающую информацию обо всех зарегистрированных грилях. В ответ на это компания Traeger отключила данную операцию.
Растущая популярность IoT-устройств делает необходимым проведение комплексных проверок безопасности. Специалисты Bishop Fox рекомендуют пользователям грилей Traeger Grill D2 использовать физический выключатель питания для повышения безопасности.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.