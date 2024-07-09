Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психологи выяснили, чем полезна скука на борту самолёта
Как поездка в Таиланд обернулась кошмаром для туристки без страховки
46% россиян готовы к ремонту в 2024 году
Алсу продает элитную квартиру в центре Москвы за 299 миллионов рублей
Поражающая цветовая гамма гортензий
Одежда и аксессуары для пляжа: стильные и практичные варианты
Вареники с вишней на постном тесте: простейшее тесто на муке и воде
Кофе и молоко ускоряют старение организма
Топ-тренды свадебных причёсок 2024: элегантность, романтика и индивидуальность
Ваш гриль может быть взломан: эксперты обнаружили серьёзные уязвимости в популярных Traeger Grill D2

Обнаружены уязвимости в умных грилях Traeger Grill D2

1:17
Наука

Специалисты компании Bishop Fox выявили несколько уязвимостей в Wi-Fi контроллере умного гриля Traeger Grill D2, позволяющем управлять грилем удалённо через мобильное устройство.

Обнаружены уязвимости в умных грилях Traeger Grill D2
Фото: Wikipedia by Nadimtk, CC BY-SA 4.0

Эти уязвимости представляют серьёзную угрозу безопасности пользователей и включают:

  • Недостаточный контроль процесса авторизации;
  • Раскрытие конфиденциальной информации;
  • Незашифрованную прошивку;
  • Открытые порты для отладки.

Недостаточный контроль авторизации в API позволяет злоумышленникам управлять грилем другого пользователя. Компания Traeger уже выпустила обновление прошивки для решения этой проблемы, и подключенные к Интернету грили автоматически получат последние обновления, сообщает SecurityLab.

Также было обнаружено, что API GraphQL содержало операцию, раскрывающую информацию обо всех зарегистрированных грилях. В ответ на это компания Traeger отключила данную операцию.

Растущая популярность IoT-устройств делает необходимым проведение комплексных проверок безопасности. Специалисты Bishop Fox рекомендуют пользователям грилей Traeger Grill D2 использовать физический выключатель питания для повышения безопасности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Последние материалы
Helldivers 2: почему количество игроков на Steam сокращается
Пилот раскрыл особенности питания экипажа на рейсах
Выбираем лучшие культуры для севооборота
Врач Санторо назвала причины появления отделяемого из глаз
Главу ФПБК призвал проверить контракт Лианы Меладзе на нарушение закона
Как избежать распространённых уловок продавцов и сохранить деньги на шопинге
Почему не всем девушкам подходит яркий цвет волос: ключевые аспекты
Мясное рагу с помидорами: очень вкусно с картофельным пюре или макаронами
Саудовская Аравия предостерегла G-7 от плана захвата российских активов
Стоимость выправления вмятин от града на авто может достигать 1 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников