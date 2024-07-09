Разработан новый способ защиты цифровых изображений: никто не заметит разницу

Учёные создали алгоритм для защиты цифровых изображений от кражи

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские математики из НИУ ВШЭ разработали алгоритм для защиты цифровых изображений, позволяющий незаметно встраивать водяные знаки, устойчивые к различным попыткам их удаления.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, CC BY-SA 4.0

Алгоритм минимально искажает изображение и защищает его от типичных атак, таких как сжатие, изменение яркости, контраста и обрезка. Он использует машинное обучение на основе градиентного спуска, анализируя изображение попиксельно и изменяя его свойства так, что блоки размером 8х8 пикселей соответствуют определенному математическому критерию. Эти изменения незаметны для человека, но остаются видимыми для алгоритма даже после манипуляций с изображением, сообщает ТАСС.

Разработчики предполагают, что подобный метод можно использовать и для других типов контента, что позволит создать надежные системы защиты авторских прав в интернете.