Разработан новый способ защиты цифровых изображений: никто не заметит разницу

Российские математики из НИУ ВШЭ разработали алгоритм для защиты цифровых изображений, позволяющий незаметно встраивать водяные знаки, устойчивые к различным попыткам их удаления.
Алгоритм минимально искажает изображение и защищает его от типичных атак, таких как сжатие, изменение яркости, контраста и обрезка. Он использует машинное обучение на основе градиентного спуска, анализируя изображение попиксельно и изменяя его свойства так, что блоки размером 8х8 пикселей соответствуют определенному математическому критерию. Эти изменения незаметны для человека, но остаются видимыми для алгоритма даже после манипуляций с изображением, сообщает ТАСС.
Разработчики предполагают, что подобный метод можно использовать и для других типов контента, что позволит создать надежные системы защиты авторских прав в интернете.
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