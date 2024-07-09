Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Санторо назвала причины появления отделяемого из глаз
Выбираем лучшие культуры для севооборота
Главу ФПБК призвал проверить контракт Лианы Меладзе на нарушение закона
Как избежать распространённых уловок продавцов и сохранить деньги на шопинге
Почему не всем девушкам подходит яркий цвет волос: ключевые аспекты
Мясное рагу с помидорами: очень вкусно с картофельным пюре или макаронами
Саудовская Аравия предостерегла G-7 от плана захвата российских активов
Стоимость выправления вмятин от града на авто может достигать 1 млн рублей
Госпошлины за сделки с недвижимостью в России увеличатся
Небывалый пик солнечной активности: 2024-2025 года принесут бури и полярные сияния по всему миру

Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах

2:14
Наука

Пик активности Солнца в текущем 11-летнем цикле ожидается в 2024 или 2025 годах, согласно обзору состояния и загрязнения окружающей среды в России за 2023 год, опубликованному Росгидрометом.

Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

В 2023 году продолжился рост 25-го солнечного цикла, начавшегося в 2021 году, и прогнозируется, что он может быть сильнее 24-го цикла. 25-й солнечный цикл уже более 35 месяцев подряд превосходит официальные прогнозы. Максимум солнечной активности ожидается в 2024 или 2025 годах, что даст циклу время для усиления, увеличивая количество и интенсивность рентгеновских вспышек, геомагнитных бурь и полярных сияний, включая средние широты.

В 2023 году интегральная солнечная активность была "высокой" в течение 9 суток, "умеренной" — 324 суток и "низкой" — 32 суток. Для сравнения, в 2022 году "умеренный" уровень был в течение 187 суток, а "низкий" — 178 суток. Возмущения в ионосфере зарегистрированы в течение 257 суток (70,4%), в остальное время она была спокойна, сообщает ТАСС.

Гелиогеофизическая служба в 2023 году выпустила 954 предупреждения о неблагоприятных и опасных гелиогеофизических условиях, что в 1,7 раза больше, чем в 2022 году. Среди них 308 предупреждений о мощных вспышках классов Х и М, 565 предупреждений о возмущениях магнитного поля Земли и магнитных бурях, 39 предупреждений о возмущениях в ионосфере и 424 предупреждения о вторжении потоков протонов различных энергий в околоземное космическое пространство.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Последние материалы
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на этой неделе
Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах
Управление и стратегия: главные игровые релизы для стратегов
Почти две трети россиян потратят на летний отдых свыше 200 тысяч рублей
Страховщики выявили регионы с самым высоким уровнем страхования недвижимости
Контроль и вспыльчивость могут говорить об абьюзивном партнёре
Будущая жена Моргенштерна* Лиза Василенко рассказала о своем заболевании диабетом
Как сделать лапшу быстрого приготовления безвредной?
Выбираем самые подходящие усы клубники для высадки
Broke Boys и 2Drots будут бороться за Кубок России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников