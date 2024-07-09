Небывалый пик солнечной активности: 2024-2025 года принесут бури и полярные сияния по всему миру

Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Пик активности Солнца в текущем 11-летнем цикле ожидается в 2024 или 2025 годах, согласно обзору состояния и загрязнения окружающей среды в России за 2023 год, опубликованному Росгидрометом.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

В 2023 году продолжился рост 25-го солнечного цикла, начавшегося в 2021 году, и прогнозируется, что он может быть сильнее 24-го цикла. 25-й солнечный цикл уже более 35 месяцев подряд превосходит официальные прогнозы. Максимум солнечной активности ожидается в 2024 или 2025 годах, что даст циклу время для усиления, увеличивая количество и интенсивность рентгеновских вспышек, геомагнитных бурь и полярных сияний, включая средние широты.

В 2023 году интегральная солнечная активность была "высокой" в течение 9 суток, "умеренной" — 324 суток и "низкой" — 32 суток. Для сравнения, в 2022 году "умеренный" уровень был в течение 187 суток, а "низкий" — 178 суток. Возмущения в ионосфере зарегистрированы в течение 257 суток (70,4%), в остальное время она была спокойна, сообщает ТАСС.

Гелиогеофизическая служба в 2023 году выпустила 954 предупреждения о неблагоприятных и опасных гелиогеофизических условиях, что в 1,7 раза больше, чем в 2022 году. Среди них 308 предупреждений о мощных вспышках классов Х и М, 565 предупреждений о возмущениях магнитного поля Земли и магнитных бурях, 39 предупреждений о возмущениях в ионосфере и 424 предупреждения о вторжении потоков протонов различных энергий в околоземное космическое пространство.