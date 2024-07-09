Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на текущей неделе: залповых дождей не будет

Синоптик Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на этой неделе

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов предупредил москвичей о неослабевающей жаре.

Фото: ru.freepik.com

Метеоролог объяснил, что до конца недели температура воздуха в столице будет держаться на отметках 26-28 градусов тепла.

Ранее диетолог Алексей Березников дал рекомендации по питанию и напиткам в жаркую погоду.

По некоторым прогнозам Москву ожидают дожди, однако эксперт не видит предпосылок к существенным осадкам.

"Залповыми дождями называют такой вид осадков, когда за считанные минуты они выпадают в большом количестве — как будто ведро воды выливается на один квадратный метр. Но в Москве на этой неделе их не будет", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Осадки, по его прогнозу, выпадут незначительные.