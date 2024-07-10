Стерильные чернила? Не тут-то было! Почему ваши татуировки могут быть опасны

Группа ученых обнаружила опасные бактерии в чернилах для татуировок

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

По словам авторов недавнего исследования, коммерческие образцы чернил для татуажа и перманентного макияжа содержат тревожное количество бактерий. Ученые призывают к ужесточению мер безопасности при производстве этих продуктов.

Фото: Openverse by tattooblogger, CC BY 2.0

Исследование, проведенное Национальным центром токсикологических исследований (NCTR) и Центром безопасности пищевых продуктов и прикладного питания (CFSAN) при Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), выявило, что около 35% образцов чернил, собранных в США, содержат бактерии. Среди них были как аэробные бактерии, которым необходим кислород для выживания, так и анаэробные, способные выживать без доступа воздуха в дермальном слое кожи.

Ученые протестировали 75 образцов чернил от 14 различных производителей, взятых из запечатанных и ранее не открывавшихся флаконов. Результаты показали, что 26 образцов содержали микроорганизмы, включая восемь потенциально патогенных видов. Несмотря на то, что производители маркировали 49 образцов как стерильные, исследование обнаружило в них бактерии.

Сонг-Джэ Ким, микробиолог из NCTR, подчеркнул, что между указанием на этикетке продукта о его стерильности и фактическими результатами исследования нет четкой связи.

Это свидетельствует о возможной неэффективности современных методов стерилизации чернил для татуировок и неточности заявлений о стерильности. Основываясь на полученных результатах, исследователи рекомендуют пересмотреть процесс нанесения чернил для татуировок, чтобы обеспечить микробиологическую безопасность.