Ученые нашли экзопланету с огромным теплым океаном в близлежащем созвездии

UMICH: планета в созвездии Кита может обладать океаном температурой 20°C

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астрономы из Мичиганского университета (UMICH), используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", обнаружили экзопланету LHS 1140 b, которая, по их мнению, может обладать огромным океаном жидкой воды. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, PDM

Экзопланета LHS 1140 b находится в созвездии Кита на расстоянии 46 световых лет от Земли, что сравнительно близко по космическим меркам. Она вращается вокруг красного карлика, который в пять раз меньше Солнца. Ученые установили, что планета находится в обитаемой зоне — области, где температуры позволяют существовать жидкой воде.

Предварительные данные указывают, что планета имеет насыщенную азотом атмосферу, что делает ее похожей на Землю, а жидкая вода может составлять 10-20% ее массы.

Судя по всему, одна сторона планеты всегда обращена к звезде, и на ней может находиться водное пространство размером с половину Атлантического океана.

"Согласно современным моделям, если LHS 1140 b обладает атмосферой, подобной земной, то это будет снежная планета с гигантским океаном диаметром около 4000 километров и температурой воды около 20°C", — говорится в заявлении команды.